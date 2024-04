Außenministerin Annalena Baerbock hat die vom US-Repräsentantenhaus bewilligten neuen Militärhilfen an die Ukraine begrüßt. "Heute ist ein Tag der Zuversicht für die Ukraine + Europas Sicherheit" schreibt die Grünen-Politikerin auf der Plattform X. Die USA und Europa stehen laut Baerbock "gemeinsam auf Seiten der Freiheit – gegen Putins Terrorkrieg."

Das Repräsentantenhaus hatte am Samstag nach monatelanger Blockade einen Gesetzentwurf verabschiedet, der rund 61 Milliarden US-Dollar (57 Milliarden Euro) für Kiew enthält. Die nötige Zustimmung des Senats steht noch aus, gilt aber als sicher. Mehr zu den Militärhilfen lesen Sie hier .

FDP-Politikerin geht von schnellen Lieferungen aus

Auch die Vorsitzendes Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), nannte die Abstimmung im Repräsentantenhaus eine wirklich gute und so wichtige Nachricht. Sie sei eine klare Ansage der westlichen Welt an Putin: "Wir, die westlichen Demokratien, stehen gemeinsam an der Seite der Ukraine und dürfen nie nachlassen", sagte die Spitzenkandidatin der FDP bei der anstehenden Europawahl dem Berliner "Tagesspiegel". Strack-Zimmermann rechnet damit, dass die Ukraine nun binnen einer Woche neue Munitionslieferungen bekommen werde.