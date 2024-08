Petra Köpping kämpft in Sachsen für das Überleben der Sozialdemokratie. Die SPD-Spitzenkandidatin muss sich dabei unbequeme Fragen stellen – und politische Risiken eingehen. Was treibt sie an?

An einem Montag, wenige Wochen vor der vielleicht wichtigsten Wahl ihrer Laufbahn, steht Petra Köpping in einem Seniorenheim in Chemnitz. An hellen Holztischen sitzen Omas und Opas in Sonntagskleidung, alle mit Namensschildchen, Foto und einem gelben Smiley-Sticker mit der Aufschrift "Ich bin glücklich, hier zu sein."

Sachsens Sozial- und Gesundheitsministerin stellt sich mit breitem Lächeln vor, wird aber von einer Seniorin aus den hinteren Reihen unterbrochen: "Ich kenne Sie aus dem Fernsehen!" Köpping lächelt jetzt noch mehr. Für die SPD-Politikerin ist es ein Heimspiel. Nicht nur, weil Rentner eine wichtige Wählergruppe der Sozialdemokraten sind, sondern weil Köpping das eben ziemlich gut kann: mit den Leuten reden, sie für sich einnehmen.

Einer, der das nicht so gut kann, steht etwas angespannt neben ihr: Prof. Dr. Karl Lauterbach, Bundesminister für Gesundheit. Der Besucher aus Berlin weiß nicht so recht, wohin mit seinen Händen, und konzentriert sich darauf, interessiert zu gucken.

Eine Seniorin klagt über die steigenden Preise und darüber, dass das Leben härter geworden sei. Früher habe man beispielsweise noch mit zum Einkaufen gedurft, heute gehe das nicht mehr, Fahrermangel. "Das war immer so schön, da konnte man mal was sehen", sagt sie. Lauterbach steht da und bekommt fast kein Wort heraus. Das macht auch nichts, der Bundesminister ist hier nur Staffage. Ein bekanntes Gesicht, ein Mächtiger aus Berlin, mehr muss man nicht wissen. Es ist Köppings Show.

Die Staatsministerin trägt ein sommerliches, beige-braunes Shirt und eine Hose im gleichen Farbton. Sie strahlt und lässt den Besucher aus dem Bund wissen, dass das hier ihr Terrain ist. "Die Tagespflege in Sachsen ist aufgrund der gestiegenen Kosten ein Riesenproblem, lieber Karl", sagt sie zum Beispiel. Übersetzt: Hör' gut zu, Karl, so läuft das hier bei uns.

Lauterbach versucht mitzuhalten, es will aber nicht so recht klappen. "Als Universitätsprofessor" damals in den 90ern habe er Leute aus dem Osten eingestellt, erzählt er. "Weil es hier ja nichts gab." Es wirkt ein wenig, als berichte der Gelehrte aus dem Westen von seinem Erstkontakt mit Ostdeutschen, die er in der Not bei sich aufnahm. In die Herzen der Menschen katapultiert er sich damit wohl nicht.

Für Köpping hingegen könnte es nicht besser laufen: Je weiter weg Lauterbach wirkt, desto näher wirkt sie. Die Strategie geht auf, ein Punktsieg für Köpping.

Überlebt die Sozialdemokratie in Sachsen?

Doch die Sozialdemokratie in Sachsen braucht mehr als Punktsiege. Sie muss überleben. Seit 2017 regiert sie nun als Juniorpartner zusammen mit der CDU, 2019 kamen die Grünen dazu. Profitieren konnte die SPD unter der Kenia-Koalition von Ministerpräsident Michael Kretschmer kaum, zumindest nicht, was ihre Beliebtheit angeht: Seit Jahren krebst die Partei bei sieben Prozent, Tendenz fallend. Die aktuellste Umfrage Juni sieht sie bei nur noch sechs Prozent.

Für die Spitzenkandidatin Petra Köpping ist es der vielleicht wichtigste Kampf ihrer politischen Karriere. Landet die SPD unter der Fünfprozenthürde und fliegt aus dem Landtag, wäre das eine historische Zäsur: das bevölkerungsreichste Bundesland in Ostdeutschland ohne Sozialdemokraten im Parlament. Ein politisches Erdbeben wäre die Folge.