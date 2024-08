Konferenz in Deutschland

Eine rechtskonservative deutsche Agentur plant eine große Konferenz: Mit dabei sind auch die Macher des umstrittenen "Project 2025" und Vertreter der CDU. In der Partei gefällt das nicht jedem.

Die rechtskonservative Berliner Kampagnenagentur The Republic plant vom 4. bis 6. September eine Konferenz, die Repräsentanten der amerikanischen Republikaner und Mitglieder der CDU zusammenbringen soll. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Demnach werden unter den Referenten prominente konservative Wahlkampfprofis und Lobbyisten aus den USA erwartet. Dazu zählt auch die umstrittene, ultrakonservative US-Denkfabrik "Heritage Foundation".

Der US-Thinktank ist einer der offiziellen Partner der Konferenz. Es ist auch in Deutschland mittlerweile bekannt für das Manifest "Project 2025". Es handelt sich um einen radikalen Politik-Entwurf für den nächsten republikanischen Präsidenten. Der Plan lehnt etwa Abtreibungen ab, will Beamte weitestgehend durch politische Angestellte ersetzen, eine Verschärfung der Einwanderungsgesetze sowie eine Stärkung des christlichen Glaubens in den USA. Der Thinktank ist eng mit der republikanischen Partei verbunden. Der Präsidentschaftskandidat der Partei, Donald Trump, war allerdings wegen der Ideen unter Druck geraten und hatte sich im Wahlkampf von dem Vorhaben distanziert.