Kaum hatte der Grünen-Vorstand seinen Rücktritt verkündet, kursierte bereits ein Name für die neue Führung: Franziska Brantner. Wer ist die mögliche neue Chefin?

Insbesondere Brantner scheint bereits gesetzt zu sein. Der Vorsitz bei den Grünen wird schließlich stets aus einer Doppelspitze gebildet, traditionellerweise mit je einem Mann und einer Frau und je einem Vertreter des Realo- und des linken Flügels. Realo Brantner ist unter den drei Favoriten in beiden Bereichen ohne Konkurrenz.

Versammelt sie die Partei hinter Robert Habeck?

Darüber hinaus dürfte sie starke Rückendeckung von Robert Habeck erhalten, schließlich ist sie eine enge Vertraute des Vizekanzlers. Momentan arbeitet sie als Parlamentarische Staatssekretärin in Habecks Wirtschaftsministerium. Dort hatte sie in der Vergangenheit bereits immer mehr wichtige Verhandlungen übernommen.

Habeck hatte intern bereits angekündigt, bei einer Spitzenkandidatur für die nächste Bundestagswahl solle Brantner seine Wahlkampfmanagerin werden. Dafür hätte sie ohnehin in die Parteizentrale wechseln müssen. Als Parteivorsitzende würde sie nun wohl Habecks Position bei den Grünen stärken und versuchen, die Partei hinsichtlich einer möglichen Kanzlerkandidatur hinter ihm zu versammeln. Zuletzt hatte Habeck bereits öffentlich gefordert, dass die Partei ihm geschlossen folgen solle.

Habeck selbst kann als Regierungsmitglied nicht erneut Parteichef werden, da bei den Grünen Regierungs- und Parteiämter streng getrennt werden. Dem Vernehmen nach wird Brantner in der Partei hoch geschätzt, sie gilt als fachkundig und durchsetzungsstark. Allerdings gilt sie auch als harte Verfechterin des Realo-Kurses und Anhängerin von Schwarz-Grün.

Brantner holte ein Direktmandat

Der linke Flügel befürchtet offenbar, dass sie sehr hart in Auseinandersetzungen zwischen den Flügeln gehen würde. Es gibt daher Zweifel, ob sie die Partei in ihrer Gesamtheit führen kann. So könnte es die Befürchtung geben, Habeck übernehme die Partei mit seiner Vertrauten Brantner gänzlich.