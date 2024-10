Anstatt sich mit geopolitischen Konflikten zu beschäftigen, würde sich die SPD vor den schwierigen Fragen wegducken und in die "sozialdemokratische Wärmestube" zurückziehen. "Anders sind die aktuellen Beschlüsse der SPD über unrealistische Versprechungen in der Steuerpolitik für mich nicht zu erklären. Jeden Tag streitet die Ampelkoalition über fehlendes Geld, und die SPD kommt daher und verspricht Steuersenkungen. Wer soll das denn glauben?", sagte Gabriel.

SPD weist Vorwürfe von Gabriel zurück

Der finanzpolitische Sprecher der SPD, Michael Schrodi, hält dagegen. Die Partei habe sich per Beschluss auf die Steuervorschläge geeinigt, sagt er t-online. "Das Konzept ist in Abstimmung mit Steuerexperten erarbeitet worden. Zur Ausgestaltung gibt es einen breiten Spielraum", so Schrodi.