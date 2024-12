Am Nachmittag bezog bereits der Neue sein Büro: Nachdem CDU-Politiker Mario Voigt am Morgen zum neuen Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt wurde , übergab ihm der bisherige Regierungschef Bodo Ramelow die Staatskanzlei . "Lieber Herr Voigt, herzlich willkommen", begrüßte Ramelow den 47-Jährigen, der zuvor im Landtag vereidigt worden war. Er sei froh darüber, dass Voigt mit einer demokratischen Mehrheit gewählt worden sei. "Es liegt schon ein Stapel auf dem Tisch", bereitete er Voigt auf dessen Arbeit vor.

Der Linken-Politiker Ramelow wurde 2014 in das Amt gewählt. Allerdings war er in den vergangenen elf Jahren nicht durchgehend Regierungschef in Thüringen. Denn 2020 zog überraschend ein anderer Politiker in die Staatskanzlei ein – wenn auch nur kurzzeitig: der FDP-Politiker Thomas Kemmerich. Doch wie kam es zu diesem kurzen Gastspiel des FDP-Manns als Ministerpräsident, und was macht er heute?