Einsam kämpft Thomas Kemmerich in Thüringen um den Wiedereinzug in den Landtag: Der FDP-Mann bekommt keine Hilfe aus der Bundespartei. Warum er trotzdem an seinen Erfolg glaubt – und was seine Cowboystiefel damit zu tun haben.

Die Frau in der rostbraunen Bluse bleibt kurz stehen und blickt den Mann im dunklen Anzug neugierig an. Schüttelt leicht den Kopf, fast winkt sie ab, dann aber gibt sie sich einen Ruck. Den weißen Einkaufsbeutel unterm Arm steuert sie auf ihn zu. "Wissen Sie", sagt sie, während sie ihn im grellen Sonnenlicht anblinzelt, "ich habe eigentlich nur eine Frage: Haben Sie sich damals nun von der AfD wählen lassen – oder nicht?"

Der Anzugträger antwortet nicht sofort, überlegt. Dann entgegnet er: Man könne sich nicht wählen lassen, sondern lediglich kandidieren. Wer dann in geheimer Wahl für wen stimmt, wisse man nicht, das müsse sie verstehen. Für ihn sei aber klar: Mit den Rechtspopulisten wolle er nicht zusammenarbeiten. "Ich stehe für eine bürgerliche Politik, die den einzelnen Menschen in den Fokus nimmt. Und ich möchte, dass all die Fleißigen in unserem Land wieder mehr Anerkennung bekommen für ihre Leistung. Dafür können Sie mich wählen."

Der, der hier spricht, ist Thomas Karl Leonard Kemmerich, 59 Jahre alt, Spitzenkandidat der FDP bei der Landtagswahl in Thüringen am kommenden Sonntag. Es ist Montag, der schreckliche Terror von Solingen steckt dem Land tief in den Knochen, und Kemmerich absolviert eine Reihe von Wahlkampfterminen in Erfurt: Zunächst steht er mehrere Stunden am Straßenstand in der örtlichen Fußgängerzone, dem Anger, später geht es weiter zu einem Unternehmensbesuch. Dann noch eine Podiumsdiskussion bei der Industrie- und Handelskammer, am Abend schließlich die große MDR-Wahlarena mit dem Spitzenpersonal der anderen Parteien.

Kemmerich, der Einzelkämpfer

Es ist ein harter Wahlkampfendspurt für Kemmerich, und das nicht nur wegen des enormen Pensums, das er abreißt, und auch nicht wegen der schwachen Umfragen, die die FDP in Thüringen derzeit bei 3 Prozent und damit ab Sonntag außerhalb des Landtags sehen. Das Rennen ist für Kemmerich auch deshalb schwierig, weil er es weitgehend allein bestreiten muss.

Als einziger Spitzenmann einer großen Partei bekommt er im Thüringer Wahlkampf keinerlei Unterstützung aus der Bundespolitik. Niemand aus der Bundes-FDP tritt mit ihm gemeinsam auf, Parteichef Christian Lindner nicht und auch nicht Generalsekretär Bijan Djir-Sarai oder andere liberale Zugpferde wie zum Beispiel Wolfgang Kubicki. Und: Kemmerich erhält keinen Cent aus der Berliner Parteizentrale, dem Hans-Dietrich-Genscher-Haus. Seine Thüringer FDP muss den gesamten Wahlkampf selbst finanzieren und dafür Spenden einsammeln. Kemmerich ist Einzelkämpfer. Man könnte auch sagen: eine Art Aussätziger.

Der Grund dafür liegt vier Jahre zurück und hängt direkt mit der Szene zusammen, auf die Kemmerich auch von der Dame am Wahlkampfstand angesprochen wird: Es ist der 5. Februar 2020, der Tag, an dem abseits von Thüringen die allermeisten erstmals überhaupt von Kemmerich Notiz genommen haben dürften.

Lindner gewinnt den Machtkampf