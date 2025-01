Damit würde laut "Bild", die die Umfrage in Auftrag gegeben hat, das bestmögliche Wahlergebnis von 30 auf 27,5 Prozent rutschen. Die AfD verzeichnet damit die größte Veränderung aller Parteien, so die Zeitung. Auch Co-Chefin Alice Weidel verliert an Zustimmung: Sie ist in der Liste der beliebtesten Politiker vom elften auf den 13. Platz abgerutscht. Ihr Amtskollege Tino Chrupalla liegt auf dem letzten Platz.