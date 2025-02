AfD-Plakat: Ein Immobilienmilliardär könnte in den Fall verwickelt sein. (Quelle: Jan Woitas/dpa/dpa-bilder)

Nach Ermittlungen österreichischer Sicherheitsbehörden soll der Geschäftsmann vor seiner vermeintlichen Spende an die AfD eine "Schenkung" in Höhe von 2,6 Millionen Euro erhalten haben – von dem aus Duisburg stammenden Immobilienmilliardär Henning Conle. Doch wer ist der Mann?

Sozialwohnungen in NRW

Henning Conle hält sich gerne im Hintergrund. Es gibt keine öffentlich zugänglichen Fotos von dem 81-Jährigen. Doch über das Geschäftsgebaren des Mannes kursieren düstere Geschichten. Zudem soll er schon in den letzten Jahren hinter illegalen Parteispenden an die AfD stecken. Zu dem aktuellen Fall hat sich der Milliardär jedoch bislang nicht geäußert.

Henning Conle wurde 1944 in Duisburg geboren. Er ist der Sohn des Architekten und SPD-Ratsherrn Heinrich August Conle, der gemeinsam mit seinem Bruder ab den 1950er Jahren 18.000 Sozialwohnungen in Duisburg und Mülheim an der Ruhr errichtete.