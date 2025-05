Tiger greift Pflegerin in Tierpark an

Die SPD bekommt einen neuen Generalsekretär: Tim Klüssendorf. Er ist bisher insbesondere als Scholz- und Ampel-Kritiker aufgefallen. Wofür steht er darüber hinaus?

Tim Klüssendorf ist in der SPD schnell aufgestiegen. Der 33-Jährige sitzt noch keine vier Jahre im Bundestag und soll bereits neuer Generalsekretär werden. Dennoch hat er sich in seiner ersten Legislaturperiode bereits einen Namen gemacht – und in der Vergangenheit auch die eigene Partei nicht vor Kritik verschont. Zudem kann er eine persönliche Erfolgsbilanz bei Wahlen vorweisen.

In diesem Jahr holte er das einzige Direktmandat der SPD in Schleswig-Holstein. Die CDU bekam in der Hansestadt Lübeck die meisten Zweitstimmen, doch Klüssendorf erhielt die meisten Erststimmen. "Es war sicher auch eine Personenwahl. Ich habe in Lübeck einen gewissen Heimvorteil, ich bin da geboren und aufgewachsen und habe in den letzten drei Jahren eine sehr engagierte Wahlkreisarbeit gemacht", begründete er seinen Erfolg im Anschluss bei der "taz". Bei der Wahl 2021 hatte der damals 30-Jährige erstmals das Direktmandat gegen die CDU-Kandidatin Claudia Schmidtke gewonnen, die bis dahin die Hansestadt im Bundestag vertreten hatte.

Klüssendorf kam mit Kritik an der SPD in die Öffentlichkeit

Während seiner ersten Legislaturperiode machte Klüssendorf direkt auf sich aufmerksam – unter anderem, weil er seine Partei wiederholt kritisierte. Unter anderem forderte er vom SPD-Kanzler Olaf Scholz einen "Plan B" bei den Haushaltsverhandlungen, was hohes mediales Interesse nach sich zog.

Auch nach dem schwachen Abschneiden bei der Europawahl im vergangenen Jahr kritisierte er Olaf Scholz: "Wo sind denn die Working Class Issues?" fragte der junge Abgeordnete den Regierungschef in einer Sitzung der Fraktion, nachdem Scholz am Jahresanfang erklärt hatte, dass sich die SPD wieder stärker um die Themen der Arbeiterklasse kümmern müsse. Klüssendorf versuchte später zu beschwichtigen: "Ich bin ein starker Vertreter linker Positionen – aber sehe mich nicht als Gegenspieler von Olaf Scholz."

Auch die Ampel geriet häufig ins Visier von Klüssendorfs Kritik. Er habe das Ende des Bündnisses fast herbeigesehnt, sagte er dem NDR: „Einfach, weil die Streitereien und Konflikte das zu sehr belastet haben." Ralf Stegner, sein Bundestagskollege und Ex-SPD-Chef in Schleswig-Holstein, lobte Klüssendorf für sein Vorgehen: "Tim hat erkennbar großes Talent. Er fürchtet sich nicht, Probleme klar zu benennen – und kneift da auch in der Fraktion nicht."

So stieg Klüssendorf auch in der Fraktion schnell auf, wurde in den erweiterten Fraktionsvorstand gewählt und Co-Sprecher der Parlamentarischen Linken.

Verteilungspolitik als Schwerpunkt

Inhaltlich setzt sich der studierte Betriebswirtschaftler insbesondere für soziale Gerechtigkeit, eine einheitliche Krankenversicherung und eine gerechtere Besteuerung ein, die auch Vermögen und Erbschaften stärker in die Pflicht nimmt. Bei seiner Vorstellung betonte Klüssendorf, er wolle sich auch als Generalsekretär einer gerechteren Verteilungspolitik widmen.

Mit 15 Jahren war er in die Partei eingetreten. Angemeldet hatte er sich über seinen Laptop – ein Konfirmationsgeschenk seiner Eltern. Ein Grund waren Neonazi-Demonstrationen in Lübeck. "Wir hatten eine große Solidarisierung, sind auf die Gegendemos gegangen. Die SPD war einfach die stärkste politische Partei, die dort präsent war", begründet er die Wahl seiner Partei. Noch heute liegt ihm das Thema am Herzen. Bei seinem Amtsantritt nannte er den Kampf für die Demokratie als einen Schwerpunkt.