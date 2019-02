Aktuelle Umfrage

SPD zieht wieder mit den Grünen gleich

25.02.2019, 15:53 Uhr | dru, t-online.de

SPD punktet in Umfragen mit Umbau des Sozialstaats: Das ist die Grundrente schnell erklärt. (Quelle: t-online.de)

Die Grundrente soll noch innerhalb der aktuellen Wahlperiode kommen. Die Bundesregierung hat sich auf das Vorhaben an sich geeinigt. Das müssen Sie zur Grundrente wissen.

Die SPD kann mit ihren Plänen zum Umbau des Sozialstaats offenbar beim Wähler punkten. In einer aktuellen Umfrage zog die Partei wieder mit den lange vor ihnen liegenden Grünen gleich.

Ist das schon die von den Sozialdemokraten herbeigesehnte Trendwende? In einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für "Spiegel Online" liegt die SPD nach langer Zeit wieder gleichauf mit den Grünen. Beide Parteien kommen demnach auf 17 Prozent.

Vor Monatsfrist waren es für die SPD noch zwei Prozentpunkte weniger, für die Grünen etwa einen halben Prozentpunkt mehr. CDU/CSU erreichen in der repräsentativen Erhebung 31 Prozent, die AfD zwölf Prozent. FDP und Linke sind etwa gleich stark bei neun Prozent.





Der positive Trend für die SPD war jüngst auch in anderen Umfragen zu sehen. Bei Emnid ("Bild am Sonntag") liegt sie seit Monatsbeginn wieder vor den Grünen, bei Infratest dimap ("Tagesschau") zog sie vergangene Woche gleich. Beobachter werteten den Trend als Reaktion auf die Kurskorrektur der Sozialdemokraten in der Sozialpolitik.