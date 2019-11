Plötzliches Zittern

CDU-Politiker bricht bei Rede im Bundestag zusammen

07.11.2019, 11:20 Uhr

Schock im Deutschen Bundestag: Bei einer Rede fängt Unions-Politiker Matthias Hauer plötzlich an zu zittern. Politiker verschiedener Parteien eilen zu Hilfe, der Sitzungssaal wird geleert.

In der Sitzung des Bundestags hat am Donnerstagmorgen ein Abgeordneter einen Schwächeanfall erlitten. Der CDU-Politiker Matthias Hauer konnte seine Rede zum Thema Bargeldnutzung nicht beenden. Er atmete schwer und zitterte an den Händen. Andere Abgeordnete kamen dem 41-Jährigen zu Hilfe und legten ihn auf den Boden.



Den ganzen Vorfall können Sie im Video oben im Artikel sehen.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) unterbrach die Sitzung des Parlaments. Beobachter auf der Besuchertribüne und Abgeordnete verließen den Saal. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.







Die Debatte zum Thema "Beibehaltung des Bargelds als Zahlungsmittel" war von der AfD-Fraktion beantragt worden. Nach Bundestagsangaben wurde Hauer vor Ort im Parlament medizinisch versorgt.