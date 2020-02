Machtkampf in der CDU

Norbert Röttgen kandidiert für Parteivorsitz

18.02.2020, 12:08 Uhr | dpa

In der CDU wird debattiert, wer den Chefposten übernehmen soll, nun taucht ein weiterer Name auf: Norbert Röttgen wird kandidieren. Der Politiker erklärte seinen Schritt nun offiziell.

Der frühere Bundesumweltminister und heutige Außenpolitiker Norbert Röttgen will neuer CDU-Vorsitzender werden. Der 54-Jährige hat in einer Pressekonferenz die Gründe für seinen Entschluss ausgeführt. Er ist damit der erste Politiker, der seine Kandidatur offiziell ankündigt. Röttgen stammt wie die anderen voraussichtlichen Bewerber Friedrich Merz, Armin Laschet und Jens Spahn aus Nordrhein-Westfalen.

Vom Umwelt- zum Außenpolitiker

Es gehe jetzt nicht allein um eine Personalentscheidung für den Parteivorsitz, so Röttgen. "Es geht um die politische – personelle und inhaltliche – strategische Positionierung der CDU." Dies wolle er in einem offenen Prozess in die CDU einbringen.

Röttgen war von 2009 bis 2012 Bundesumweltminister und setzte sich 2010 in einer Mitgliederbefragung zum NRW-Landesvorsitz gegen Laschet durch. Die Landtagswahl 2012 verlor er, woraufhin Bundeskanzlerin Angela Merkel ihn aus dem Kabinett entließ. Als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages konnte er sich danach international neu profilieren.