Nach Annalena Baerbock

Özdemir meldet 20.580 Euro Sonderzahlungen nach

20.05.2021, 19:42 Uhr | dpa

Nach der Vorsitzenden und Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, zieht nun auch der ehemalige Chef der Partei nach: Cem Özdemir hat Sonderzahlungen im fünfstelligen Bereich nachgemeldet.

Nach Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat auch der Ex-Parteichef Cem Özdemir dem Bundestag Sonderzahlungen nachgemeldet. Özdemir habe im Mai Weihnachtsgeld für die Jahre 2014 bis 2017 in Höhe von insgesamt 20.580,11 Euro nachgemeldet, nachdem ihm und seinen Mitarbeitern aufgefallen sei, dass dies versehentlich noch nicht erfolgt sei, teilte sein Büro am Donnerstagabend mit. Als Grund gab er an, er sei dazu nicht von der Bundestagsverwaltung aufgefordert worden.

"Die Sonderzahlungen hat er, wie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle, in seinem Job als Vorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen erhalten und selbstverständlich ordnungsgemäß versteuert", teilte sein Büro mit. "Darüber hinaus hat es keine weiteren Sonderzahlungen durch die Partei gegeben." Der heutige 55-Jährige war von 2008 bis 2018 Parteichef der Grünen.