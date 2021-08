Mehrere Tausend Euro

Grünen-Politikerin Claudia Roth meldet Nebeneinkünfte nach

24.08.2021, 07:51 Uhr | sle, t-online

Claudia Roth: Die Grünen-Politikerin ist Vizepräsidentin des Bundestags. (Quelle: C. Hardt/imago images)

Es war einer der ersten Skandale, der die Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock Stimmen kostete: die Nachmeldung von Nebeneinkünften. Jetzt musste eine weitere Politikerin der Partei Einkünfte nachmelden.

Die Vizepräsidentin des Bundestages Claudia Roth hat mehrere Tausend Euro an Nebeneinkünften nachgemeldet. Das berichtet das Portal "Abgeordnetenwatch", das von der Nichtregierungsorganisation Parlamentwatch e.V. betrieben wird. Roth habe demnach Einkünfte zwischen 3.500 und 7.000 Euro nachgemeldet.



Dabei handelt es sich um Sonderzahlungen, die Roth in ihrer Zeit als Bundesvorsitzende der Grünen 2013 erhalten habe. Bundestagsabgeordnete sind zur Meldung von Einkünften von mehr als 1.000 Euro im Monat oder 10.000 Euro im Jahr verpflichtet. Dies kann beispielsweise eine Funktion in einem Unternehmen betreffen, Beteiligung an Kapitalgesellschaften, aber auch die Arbeit für Stiftungen und Verbände.

Sie ist nicht die einzige Grünen-Abgeordnete, die Nebeneinkünfte nachgemeldet hatte. So hatten auch Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und der frühere Grünen-Chef Cem Özdemir Sonderzahlungen erhalten und mit Verspätung gemeldet. Mehr dazu hier.

Viele Bundestagsabgeordnete verdienen neben ihrem Mandat hinzu. Diese Nebeneinkünfte sind einer Studie der Otto-Brenner-Stiftung zufolge in der aktuellen Legislaturperiode stark angestiegen. Der größte Nebenverdiener sei demnach die FDP. 62 Prozent der FDP-Abgeordneten gingen der Auswertung zufolge in der laufenden Legislaturperiode einer Nebentätigkeit nach; bei der Union waren es 43 Prozent, es folgen AfD (32 Prozent), Linke (26 Prozent), SPD (22 Prozent) und die Grünen (21 Prozent).