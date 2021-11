Neuaufstellung der Partei

Jens Spahn will nicht als CDU-Vorsitzender antreten

10.11.2021, 17:41 Uhr | t-online, dpa

Jens Spahn: Er will sich nicht um die Nachfolge von Armin Laschet bewerben. (Quelle: Political-Moments/imago images)

Im Rennen um die Nachfolge von Armin Laschet hat sich nun ein möglicher Kandidat zurückgezogen. Jens Spahn will nicht kandidieren, stattdessen könnte es zu einer Überraschung kommen.

Jens Spahn will nicht für den Posten als CDU-Vorsitzender kandidieren. Das erfuhr t-online aus Kreisen der Unionsfraktion. Demnach will er sich auf sein Amt als Gesundheitsminister konzentrieren. Dieses leitet Spahn derzeit geschäftsführend, bis sich eine neue Regierung formiert hat.

Bei einer Sitzung der Unionsfraktion sagte Spahn, er werde nicht in parteiinterne Wahlkämpfe gehen und nicht als Parteichef kandidieren. Vielmehr werde er als Minister bis zur letzten Minuten arbeiten. Spahn wurde mit den Worten zitiert: "Ich bin im Team Union."

Kandidiert Helge Braun?

Im Rennen um die Nachfolge von CDU-Chef Armin Laschet deutet sich damit eine Woche vor Ende der Bewerbungsfrist ein Dreikampf an. Neben den erwarteten Kandidaturen von Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und dem Außenpolitiker Norbert Röttgen zeichnete sich am Mittwoch nach mehreren Medienberichten ab, dass auch der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun kandidieren will. Offiziell hat noch kein Politiker seine Kandidatur verkündet.

Der Sprecher der hessischen CDU sagte, Spekulationen über Personalien werde er nicht kommentieren. Er sagte aber am Dienstagabend, bei einer Landesvorstandssitzung an diesem Freitag werde über den Vorsitz der CDU Deutschlands beraten.

Zweiter Wahlgang wird wahrscheinlicher

Nach Einschätzung in der Partei dürfte damit bei der vom 4. Dezember an geplanten Mitgliederbefragung über den künftigen CDU-Vorsitzenden ein zweiter Wahlgang wahrscheinlicher werden.

Neben Merz, Röttgen und Spahn waren noch der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Carsten Linnemann, und der Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus im Gespräch gewesen.