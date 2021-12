Außenpolitischer Sprecher

Bijan Djir-Sarai soll neuer FDP-Generalsekretär werden

19.12.2021, 05:40 Uhr | AFP

Der Nachfolger von Volker Wissing steht nach einem Medienbericht fest. Der Bundestagsabgeordnete Bijan Djir-Sarai soll in Zukunft die Geschäfte der Liberalen führen.

Der Bundestagsabgeordnete Bijan Djir-Sarai soll einem Medienbericht zufolge neuer FDP-Generalsekretär werden. Nach Informationen der "Bild am Sonntag" aus der FDP-Spitze will Parteichef Christian Lindner dem Vorstand die Personalie am Montag vorschlagen. Eine Neubesetzung des Postens ist notwendig geworden, weil der bisherige Generalsekretär Volker Wissing das Bundesverkehrsministerium übernommen hat.

Der 45-jährige Djir-Sarai aus Neuss (Nordrhein-Westfalen) ist außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion. Er wurde eigenen Angaben zufolge in Teheran geboren und hat in Köln Betriebswirtschaftslehre studiert. 2009 zog er erstmals in den Bundestag ein. Laut "BamS" hat er zwei kleine Kinder und gilt als bürgerlich und liberalkonservativ.

Ein zuvor erlangter Doktortitel wurde ihm 2021 wieder aberkannt, nachdem die Universität Köln bemängelt hatte, dass es an einer vollständigen wissenschaftlichen Eigenleistung fehle.