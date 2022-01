Eklat um Chef der "Werte-Union"

CDU-Politiker Otte nimmt "Nominierung der AfD gerne an"

25.01.2022, 15:23 Uhr | dpa

Er will für die AfD als Bundespräsident kandidieren, ist aber in der CDU. Die Parteispitze hat Max Otte deshalb zum Austritt aufgefordert.

Der Chef der erzkonservativen "Werte-Union", Max Otte, will für die AfD für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren. "Ich nehme die Nominierung der AfD gerne an", sagte Otte dem "Spiegel" und ergänzte: "Ich empfinde den Vorschlag als große Ehre." Zum Ultimatum der CDU-Spitze, sich bis 17.30 Uhr zu erklären, sagte Otte der dpa: "Mich hat niemand angerufen. Einen Anruf würde ich sicher annehmen und entsprechend reagieren."



Die CDU-Spitze hatte Otte zum Parteiaustritt aufgefordert, nachdem die AfD ihm die Nominierung für das Bundespräsidentenamt angetragen hatte. Wer so etwas als Christdemokrat überhaupt erwäge, "der verletzt die Werte der CDU und hat in unserer Partei nichts verloren", sagte Generalsekretär Paul Ziemiak. "Wir fordern auch ganz ausdrücklich Herrn Dr. Otte auf, die CDU zu verlassen." Um 18 Uhr werde der Bundesvorstand über das weitere Verfahren beraten, kündigte der neue Generalsekretär Mario Czaja an, der aber noch nicht im Amt ist.

CDU Köln will Parteiausschlussverfahren

Die Kölner CDU – Ottes Kreisverband – will ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn einleiten. Das habe der Kreisverband gemeinsam mit dem Landesverband und der Bundespartei beschlossen, sagte die Sprecherin der Kölner CDU. NRW-Ministerpräsident und CDU-Landeschef Hendrik Wüst hatte Otte zuvor zum Austritt aus der CDU aufgefordert. In der "Rheinischen Post" kündigte Wüst ein Ausschlussverfahren an, sollte Otte für die AfD für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren.



Ähnlich äußerte sich der saarländische Ministerpräsident und CDU-Chef Tobias Hans. Es sei "vollkommen verquer, wenn ein Mitglied der CDU die Kandidatur für eine andere Partei als Ehre ansieht und das noch für eine Partei, die in Teilen als verfassungsfeindlich gilt". Komme Otte selbst nicht auf die Idee, müsse die CDU nachhelfen und ihn ausschließen. "Ich sehe keinen anderen Weg. Wir machen uns doch unglaubwürdig, wenn wir so etwas dulden".

AfD-Chef: "Guter Tag für die Demokratie"

Otte selbst wies die Forderung nach einem Parteiaustritt zurück. "Es gibt für mich keinerlei Gründe, über einen Austritt nachzudenken", sagte Otte der Zeitung "Die Welt". Im Beisein von AfD-Chef und Co-Fraktionschef Tino Chrupalla und Co-Fraktionschefin Alice Weidel verteidigte er seine Kandidatur. "Ich sehe es nicht als Provokation an. Es ist mir ernst", sagte er. Das Amt und die Kandidatur stünden über den Parteien. Er sehe die Kandidatur als eine Möglichkeit, Gräben zuzuschütten. "Wenn man vorgeschlagen wird für das höchste Staatsamt, was über den Parteien steht, ist das in meinen Augen keine Zusammenarbeit. Es ist eine individuelle Entscheidung, ob ich diesen Vorschlag annehme oder nicht", sagte Otte weiter.

Chrupalla sprach von einem "guten Tag für die Demokratie". Man wolle eine Alternative aufstellen. Chrupalla nannte Otte einen "honorigen Politiker". Weidel sagte, man habe mit Max Otte einen ehrwürdigen Bundespräsidentenkandidaten.