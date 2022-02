FAQ zur Saarland-Wahl

Bei der ersten Wahl des Jahres ist ein Machtwechsel möglich

18.02.2022, 15:34 Uhr | t-online, NoS

Bald wird im Saarland ein neuer Landtag gewählt. Derzeit regiert eine Koalition aus CDU und SPD – doch die Zukunft von Ministerpräsident Tobias Hans ist unsicher. Die wichtigsten Infos für Wähler.

Den Start ins Wahljahr 2022 macht das kleinste der deutschen Flächenländer mit rund einer Million Einwohner. Das Saarland wurde in den vergangenen fünf Jahren von einer Koalition aus CDU und SPD regiert – bald könnten die Rollen aber neu verteilt werden. Was müssen Wahlberechtigte beachten? Die wichtigsten Fragen im Überblick.

Der neue Landtag des Saarlandes wird am 27. März 2022 gewählt. Bürger können mit ihrer Stimme die Abgeordneten des Landtages wählen. Die Legislaturperiode ist auf fünf Jahre angesetzt, 2017 fand die letzte Wahl statt.

Wahlberechtigt sind Deutsche, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Sie müssen mindestens seit drei Monaten eine Wohnung im Saarland haben und dürfen nicht anderweitig vom Wahlrecht ausgeschlossen sein. Knapp 800.000 Menschen dürfen im März ihre Stimme abgeben.

Die Landtagswahl ist eine sogenannte Verhältniswahl, somit entscheidet die Summe der abgegebenen Stimmen über die Zahl der Sitze einer Partei. Wähler können im März genau eine Stimme abgeben. Damit wird der Kreisvorschlag einer Partei oder Wählergruppe und deren Landeswahlvorschlag, sofern es einen gibt, gewählt. Eine Erst- und Zweistimme wie bei der Bundestagswahl gibt es somit nicht.

Der Landtag besteht aus insgesamt 51 Abgeordneten, 41 Sitze werden davon an Personen aus den Wahlkreislisten vergeben – die verbleidenden 10 werden über die Landeslisten der Parteien besetzt. Das Saarland ist für die Wahl in die drei Wahlkreise Saarbrücken, Saarlouis und Neunkirchen eingeteilt. Bürger können ihre Stimme in Wahllokalen von 8 bis 18 Uhr abgeben. Wer sich den Gang zum Wahllokal sparen möchte, kann auch per Brief abstimmen.

Stimmzettel wird abgegeben: Der neue Landtag des Saarlandes wird am 27. März 2022 gewählt. (Symbolbild) (Quelle: Axel Heyder/imago images)



Wahlberechtigte, die sich für eine Briefwahl entscheiden, müssen einen Antrag stellen. Dieser befindet sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte beziehungsweise des Wahlbriefs. Der ausgefüllte Antrag kann bei der zuständigen Gemeindeverwaltung abgegeben werden. Der Antrag kann aber auch mündlich gestellt werden.

Auf jeden Fall aber sollte er früh genug gestellt werden, spätestens zwei Tage vor der Wahl. Damit die Stimme auch gezählt werden kann, muss der Brief am Wahltag bis 18 Uhr bei der zuständigen Stelle vorliegen.

Schon seit einigen Jahren regiert die CDU das Saarland. Ministerpräsident Tobias Hans, der 2018 während der laufenden Legislaturperiode Annegret Kramp-Karrenbauer ersetzt hatte, hat sich zum ersten Mal als Spitzenkandidat für seine Partei aufstellen lassen. Die besseren Chancen werden derzeit aber SPD-Herausforderin Anke Rehlinger eingeräumt. Lesen Sie hier, welche Kandidaten weitere Parteien stellen.

Knapp sechs Wochen vor der Landtagswahl zeichnete sich bereits ein Trend ab: Die SPD hat mit 38 Prozent ihren Vorsprung vor der CDU deutlich ausgebaut. Das ging aus dem "Saarlandtrend" des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap im Auftrag des Saarländischen Rundfunks (SR) hervor.

Während die SPD im Vergleich zum "Saarlandtrend" vom November 2021 um 5 Prozentpunkte zulegte, gewann die CDU 1 Punkt und kam auf 29 Prozent. Die AfD kam mit acht Prozent der Stimmen auf den dritten Platz (minus 1). Grüne und FDP verloren im Vergleich zu November zwar jeweils zwei Prozentpunkte, könnten aber mit je sechs Prozent der Stimmen wieder in den Landtag einziehen.

Nach den Landtagswahlen im Saarland folgt die Wahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai. In Nordrhein-Westfalen wird am 15. Mai gewählt und den Abschluss bildet dann der Urnengang in Niedersachsen am 9. Oktober.