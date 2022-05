Aktualisiert am 04.05.2022 - 13:04 Uhr

Aktualisiert am 04.05.2022 - 13:04 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Zwei Tage lang hatte sich die Regierung fĂŒr Beratungen in Brandenburg zurĂŒckgezogen. Was dort besprochen wurde, dazu Ă€ußerten sich nun Kanzler Scholz und die beiden Minister Habeck und Lindner.

Die Folgen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine haben nach Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Zentrum der Klausur des Bundeskabinetts gestanden. Im Anschluss sicherte Scholz der Ukraine am Mittwoch auf Schloss Meseberg bei Berlin auch weitere militĂ€rische UnterstĂŒtzung zu.

SorgfĂ€ltig seien die Fragen diskutiert worden, die aus der "Zeitenwende" herrĂŒhrten, sagte Scholz. Klar sei, dass sich Russlands PrĂ€sident Wladimir Putin mit seinem brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine vollstĂ€ndig verrechnet habe. So habe der Krieg etwa zu einer stĂ€rkeren Zusammenarbeit in der Nato gefĂŒhrt. Die demokratischen Partner lieferten RĂŒstungsgĂŒter in die Ukraine und gĂ€ben große finanzielle UnterstĂŒtzung. "Auch Deutschland beteiligt sich daran unverĂ€ndert und wird das auch weiter tun, mit immer den Entscheidungen, die jeweils zu dem Zeitpunkt richtig und angemessen sind", sagte Scholz.