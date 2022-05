AfD-Politiker schießen gegen eigene Partei

Doch nicht nur gegen andere Parteien wurde in der Gruppe geschossen. Auch innerhalb der AfD-Fraktion kriselte es der Recherche zufolge vor der Bundestagswahl. Der gemĂ€ĂŸigte und der rechte FlĂŒgel der AfD versuchten, die Richtung vorzugeben. "Die Ideologie und den FĂŒhrerkult, die Höcke und Kalbitz vertreten, lehne ich zutiefst ab", soll es etwa geheißen haben. Ein anderer schrieb mit Blick auf die eigene Partei: "Was FremdschĂ€men angeht, bin ich durch die Partei extrem belastbar geworden".

Co-Vorsitzende Alice Weidel habe sich auf Nachfrage unbeeindruckt gezeigt. "Da mĂŒssen die sich ĂŒberlegen, ob sie sich vielleicht ein anderes Hobby suchen, anstatt ihre Zeit zu vergeuden, permanent in Chats reinzuschreiben. Da wĂŒrde ich mir mehr Einsatz in der parlamentarischen Arbeit wĂŒnschen", so die Fraktionsvorsitzende, die selbst nicht in der Chatgruppe war.

AfD-Zwist dauert auch vor Vorstandswahl an

Wie es weitergeht in der AfD-Spitze, ist auch an diesem Freitag, einen Monat vor dem AfD-Parteitag, unklar. Dort soll ein neuer Vorstand gewĂ€hlt werden. AfD-Chef Tino Chrupalla erklĂ€rte am Montag, er werde selbstverstĂ€ndlich fĂŒr den neuen Vorstand kandidieren und in den nĂ€chsten Tagen auch ein Team dafĂŒr vorstellen, in dem alle Strömungen der Partei abgebildet seien.

Bisher haben aber weder Gegenkandidaten öffentlich ihr Interesse am Chefposten erklĂ€rt, noch gibt es Bekundungen von Kandidaten, die mit Chrupalla zusammen eine Doppelspitze fĂŒhren wĂŒrden. Eine Einzelspitze wĂ€re auch möglich, dafĂŒr mĂŒsste der Parteitag aber mit Zweidrittelmehrheit zuerst die Satzung der AfD Ă€ndern.

Tino Chrupalla, Bundessprecher der AfD und Vorsitzender der AfD-Bundestagsfraktion: Er beschwert sich, ihm sei vom Vorstand "in die Knie gehackt" worden. (Quelle: Metodi Popow/imago-images-bilder)

Chrupalla wurde im November 2019 gemeinsam mit Jörg Meuthen zum Co-Chef der AfD gewÀhlt. Dieser galt als Vertreter der moderateren Strömung in der Partei und hatte die AfD im Januar verlassen, weil sie ihm nach seinen Angaben zu radikal geworden war.

Chrupalla macht Meuthen fĂŒr schlechte Umfragewerte mitverantwortlich

Mit der Wahl des neuen Vorstands im sĂ€chsischen Riesa wird so auch ĂŒber die kĂŒnftige Ausrichtung der AfD entschieden. Die AnhĂ€nger des ehemaligen Co-Chefs Meuthen wollen eine weitere Amtszeit Chrupallas verhindern. Sie sehen mit Blick auf die letzten Wahlergebnisse die Gefahr, dass sich die AfD mit ihm zur Regionalpartei entwickelt, die nur noch im Osten ankommt.