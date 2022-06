Annalena Baerbock ist derzeit die beliebteste Politikerin

Au├čenministerin Annalena Baerbock ist laut einer Umfrage die derzeit beliebteste Ministerin in Deutschland. Der Gr├╝nen-Politikerin attestieren in der repr├Ąsentativen Insa-Umfrage f├╝r die "Bild am Sonntag" 54 Prozent der Befragten, dass sie einen guten Job mache. Schlecht bewertet wurde Baerbock von 28 Prozent der Befragten, 18 Prozent gaben an, die Arbeit der Ministerin nicht bewerten zu k├Ânnen.