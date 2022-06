Viereinhalb Monate nach seinem R├╝ckzug als AfD-Chef hat sich J├Ârg Meuthen der Deutschen Zentrumspartei angeschlossen. Den Eintritt in die seit Jahrzehnten bedeutungslose Partei begr├╝ndete er damit, dass diese "konservativ, aber nicht reaktion├Ąr" sei. Sie sei "patriotisch, aber vollkommen frei von dumpfem Nationalismus", sagte er in Abgrenzung zur AfD , die seiner Ansicht nach "ihren Weg in die politische Versenkung fortsetzen" werde. Meuthen war sechseinhalb Jahre AfD-Vorsitzender.

In der Zentrumspartei will Meuthen demnach zun├Ąchst nur einfaches Mitglied sein, kann sich F├╝hrungspositionen aber vorstellen. "F├╝r radikales oder gar extremistisches Gedankengut gab es in der Zentrumspartei noch nie Platz", sagte der 60-J├Ąhrige weiter. Das werde auch so bleiben, die Partei werde "definitiv nicht zu einem Sammelbecken ehemaliger AfD-Mitglieder". Jeder Aufnahmeantrag werde streng gepr├╝ft.