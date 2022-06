Konzert in Berlin löst "Erdbeben" aus

Lotto am Samstag: Aktuelle Gewinnzahlen

"Das war nicht gut" Steinmeier geht auf Distanz zu Schröder Von dpa 12.06.2022 - 00:25 Uhr Lesedauer: 2 Min. Gerhard Schröder bei einer Veranstaltung: Sei ehemaliger WeggefÀhrte und heutiger BundesprÀsident Frank-Walter Steinmeier hat sich von ihm distanziert. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa-bilder)

Unter Gerhard Schröder leitete er das Kanzleramt, jetzt sieht BundesprĂ€sident Frank-Walter Steinmeier in einem Interview viele Fragezeichen bei den GeschĂ€ften seines Ex-Chefs. Das VerhĂ€ltnis scheint abgekĂŒhlt zu sein.

BundesprĂ€sident Frank-Walter Steinmeier hat Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) fĂŒr dessen GeschĂ€ftsbeziehungen zu Russland kritisiert. "Gerhard Schröders Engagement fĂŒr russische Energieunternehmen hat in Europa, insbesondere bei unseren osteuropĂ€ischen Nachbarn, viele Fragezeichen auch in Bezug auf unser Land hinterlassen", sagte Steinmeier der "Bild am Sonntag".

"Das war nicht gut." Vieles, was Schröder in seiner Kanzlerschaft auf den Weg gebracht habe, gerate durch sein Verhalten nach dem Ausscheiden aus dem Amt in den Hintergrund. Das habe nicht nur Auswirkungen fĂŒr Schröder persönlich, sondern fĂŒr ganz Deutschland, machte Steinmeier deutlich.

Loading... Embed

Nicht zum Geburtstag gratuliert

Steinmeier arbeitete in der Vergangenheit politisch eng mit seinem Parteifreund Schröder zusammen – von 1999 bis 2005 war er wĂ€hrend dessen Regierungszeit Chef des Kanzleramts. In dem Interview distanzierte der BundesprĂ€sident sich auch persönlich von ihm: "Wir sind 15 Jahre zusammen einen Weg gegangen, seit 17 Jahren gehe ich meinen politischen Weg ohne ihn. In dieser Zeit hat Gerhard Schröder persönliche Entscheidungen getroffen, die uns auseinandergefĂŒhrt haben", sagte Steinmeier. Er habe ihm dieses Jahr auch nicht zum Geburtstag gratuliert.