Parteitag der Linken in Erfurt | Janine Wissler appelliert: "Das müssen wir ändern"

Die Linke wählt in Erfurt nach den jüngsten Wahlschlappen und der Sexismus-Affäre am Samstag einen neuen Vorstand. Wissler, die in der Sexismus-Affäre unter Druck geraten ist, bewirbt sich erneut für ihr Amt. Die einstige Co-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow war im April zurückgetreten und hatte dies auch mit der Sexismus-Affäre begründet.

"Letzten Monate waren alles andere als leicht"

Wissler sieht sich allerdings innerparteilicher Kritik ausgesetzt. Die frĂĽhere Fraktionschefin Sahra Wagenknecht hat einen personellen "Neuanfang" verlangt.

"Die letzten Monate waren alles andere als leicht und einfach", sagte Wissler – das gelte für die Partei und auch für sie selbst. Sie wolle nicht behaupten, dass sie keine Fehler gemacht habe, jedoch sei alles, was sie getan habe, "in bester Absicht" geschehen. Bei den Frauen, die in der Partei "Sexismus oder sogar Übergriffe" erfahren und zugleich kaum Unterstützung erhalten hätten, wolle sie sich "aufrichtig entschuldigen".

Kontroverse um russischen Angriffskrieg erwartet

Kontroversen werden auf dem Parteitag auch über den Krieg in der Ukraine erwartet. In einem Leitantrag des Vorstands wird Russland eine "imperialistische Politik" vorgeworfen und Solidarität mit der Ukraine verlangt. Wagenknecht, die eine Mitverantwortung des Westens an dem Krieg sieht, hat einen Änderungsantrag vorgelegt.