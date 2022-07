Karl Lauterbach: Gerhard Schröder hat "keinen Platz mehr in der SPD"

Bas hatte sich selbst an Wahlkämpfen an der Sozialdemokraten zugunsten Schröders beteiligt. Dafür schäme sie sich nicht, so die 54-Jährige. Sie habe aber nie zum Schröder-Lager gehört, sondern sei Fan von Oskar Lafontaine gewesen. Dieser war unter Schröder kurzzeitig Finanzminister, trat 2005 jedoch aus der SPD aus und in die neu gegründete Wahlalternative Arbeit & soziale Gerechtigkeit ein. Diese ging später in die Linkspartei auf. Nachdem er zwischenzeitlich deren Vorsitzender war, erklärte er im März seinen Austritt aus der Partei. Bas sagte dem "Spiegel", es sei bitter, welchen Weg Schröder und Lafontaine genommen hätten: "Einfach nur traurig."

Bas fordert Luxussteuer

Im Interview mit dem "Spiegel" kritisierte Bas zudem das Festhalten an den Koalitionsvereinbarungen zwischen ihrer Partei und den Grünen sowie der FDP. Um in der aktuellen Krise für soziale Gerechtigkeit zu sorgen, brauche es mehr Umverteilung, so die Bundestagspräsidentin – auch über steuerliche Hebel, die im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen sind. "Wir brauchen eine Vermögensteuer. Wer das nicht so nennen mag, kann von einer Luxussteuer sprechen."

Auch eine Erbschaftssteuer dürfe kein Tabu sein, sagte Bas. Sie sagte: "Das ist ein heißes Thema, aber auch darüber müssen wir zeitnah sprechen." Die Existenz von Unternehmen müsse dabei gesichert bleiben, "aber es gibt so viele Möglichkeiten im Steuerrecht, die wir bislang nicht nutzen".

Schuldenbremse oder Steuererhöhungen?

Dass weder zur Vermögensteuer noch zu einer möglichen Änderung bei der Erbschaftsteuer im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und SPD Pläne enthalten sind, sei aus ihrer Sicht kein Hinderungsgrund, schließlich sei die allgemeine Lage jetzt eine andere als zum Zeitpunkt der Koalitionsvereinbarung. Die Ampel-Koalition müsse jetzt entscheiden: "Entweder sie beurteilt die Schuldenbremse anders oder revidiert das Nein zu Steuererhöhungen."

Erstmals nach drei Ausnahmejahren wegen der Corona-Pandemie soll im Bundeshaushalt 2023 wieder die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse eingehalten werden. Diese sieht nur eine geringe Nettokreditaufnahme vor.