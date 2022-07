Andrea Nahles könnte in neuem Job Hartz IV abschaffen

Als sie noch SPD-Chefin war, schien Andrea Nahles die Krisen nur so anzuziehen – in ihrem am 1. August offiziell startenden neuen Job als Chefin der Bundesagentur für Arbeit (BA) erwarten Nahles zu Beginn ebenfalls Herausforderungen. Die kommenden Monate wird die Zahl der Arbeitslosen steigen, weil die Flüchtlinge aus der Ukraine in der Statistik auftauchen. Dazu kommen die drohenden Auswirkungen der Energiekrise auf die Wirtschaft oder der Fachkräftemangel als Herausforderungen.