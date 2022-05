Umfrage: FDP rutscht unter 10 Prozent

F├╝r die SPD deutet sich einer neuen Insa-Umfrage zufolge m├Âglicherweise ein Ende des Abw├Ąrtstrends bei der W├Ąhlergunst an. Im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa f├╝r die "Bild am Sonntag" kommen die Sozialdemokraten auf 23 Prozent. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. Klar st├Ąrkste Kraft bleibt die Union mit 27 Prozent (minus 1). Die Gr├╝nen bleiben stabil bei 19 Prozent. FDP und AfD (beide 9 Prozent, minus 1) rutschen unter die 10-Prozent-Marke. Die Linke kann einen Punkt hinzugewinnen und kommt in dieser Woche auf 4 Prozent. Die sonstigen Parteien w├╝rden 9 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.