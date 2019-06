Steinfurt

Angriff mit Messer und Schere: Drei Männer in U-Haft

29.06.2019, 18:38 Uhr | dpa

Bei einem Streit zwischen fünf Männern in Steinfurt ist ein 22-Jahriger lebensgefährlich und ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Drei mutmaßliche Angreifer wurden kurz nach der Tat festgenommen und sitzen seit Samstag in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Demnach sollen zwei Männer mit einem Messer und einer Schere auf den 22-Jährigen eingestochen haben, während der Dritte diesen festhielt. Als der 18-Jährige zu Hilfe kommen wollte, soll auch er mit einem Messer an der Brust schwer verletzt worden sein. Beide Männer kamen in ein Krankenhaus. Am Samstag bestand für den 22-Jährigen laut Polizei keine Lebensgefahr mehr.

Zu dem Streit war es bereits am Donnerstagabend gekommen, als der 22-Jährige zusammen mit seinem jüngeren Begleiter die Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin aufsuchte. Die drei mutmaßlichen Täter im Alter von 22, 28 und 39 Jahren hielten sich zu dem Zeitpunkt ebenfalls in der Wohnung auf. "Die Hintergründe des Streits können in einer Vorbeziehung des 22-jährigen Verletzten mit der 33-jährigen Bewohnerin begründet sein", hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Die Lebensgefährtin und ihre Kinder verließen die Wohnung und riefen die Polizei, als es zu dem Streit kam. Die Ermittlungen dauern an.