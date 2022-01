Im Saarland

Nach Schüssen auf Polizisten: Zwei Tatverdächtige gefasst

31.01.2022, 17:58 Uhr | lw, AFP, dpa

Eine Zivilstreife kontrolliert mitten in der Nacht an einer Kreisstraße: Die beiden Polizisten werden erschossen. Zwei Verdächtige werden nach einer Fahndung gefasst. Noch ist unklar, ob es weitere gibt.

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizisten in der Pfalz sind noch am selben Tag zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Die 38 und 32 Jahre alten Männer seien im saarländischen Sulzbach getrennt voneinander gefasst worden, sagte eine Polizeisprecherin am Montagabend. Die Fahndungsmaßnahmen liefen aber weiter, weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass es noch weitere Mittäter gebe.

Infolge "intensiver, verdeckter Fahndungsmaßnahmen" habe die Polizei den 38-Jährigen in Sulzbach stellen und festnehmen können. An der Fahndung seien Einsatzkräfte von Spezialeinheiten der Polizei Saarland und Rheinland-Pfalz beteiligt gewesen. Die Polizei setze die Ermittlungen mit der Durchsuchung mehrerer "Objekte" fort.

Die Tötung zweier Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in Rheinland-Pfalz hat am Montag bundesweit für Entsetzen gesorgt. Am Nachmittag waren die Hintergründe der Tat immer noch unklar, wie ein Sprecher der Polizei Westpfalz in Kaiserslautern sagte. Noch immer seien "zu viele Fragen offen", hieß es.

Die Tat ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 4.20 Uhr auf der Kreisstraße 22 im Landkreis Kusel. Die 24-jährige Polizistin und ihr 29-jähriger Kollege waren demnach auf einer routinemäßigen Streifenfahrt. Über Funk hätten die beiden noch eine Fahrzeugkontrolle angemeldet. Ebenfalls über Funk hätten sie schließlich gemeldet, dass geschossen werde. Laut Landesinnenminister Roger Lewentz (SPD) wurden sie dann mit "größter Brutalität ermordet".

