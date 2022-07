Aktualisiert am 13.07.2022 - 13:10 Uhr

Aktualisiert am 13.07.2022 - 13:10 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Norbert Lammert er├Âffnet ein B├╝ro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Washington. Anlass f├╝r manche Abrechnung ÔÇô auch mit Deutschlands ├ťberheblichkeit bei der Reaktion auf Trump. Die Aussagen ÔÇô im Video.

Seit 2017 ist Norbert Lammert nicht mehr Pr├Ąsident des Deutschen Bundestags. Nach wie vor macht der 73-J├Ąhrige jedoch seinen Einfluss geltend: F├╝r die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung er├Âffnete er jetzt ein neues B├╝ro in der US-Hauptstadt.

t-online traf den CDU-Mann vor der Kamera am Wei├čen Haus ÔÇô und der sparte nicht mit deutlichen Worten zum Zustand der USA, aber auch zur Kritik an den Kontakten seines Parteichefs in die Spitze der republikanischen Partei.