Selenskyj: Haben russischen Su-25-Kampfbomber abgeschossen

21.59 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj über der Region Donezk in der Ostukraine einen weiteren russischen Su-25-Kampfbomber abgeschossen. Details dazu nannte Seleskyj in seiner abendlichen Videoansprache nicht. Donezk ist eine von vier Regionen der Ukraine , die Russland nach eigenen Angaben annektiert hat.

Russland setzt Selenskyj auf Fahndungsliste

Großbrände in Charkiw nach russischen Angriffen

11.14 Uhr: Nach nächtlichen russischen Angriffen mit Raketen und Drohnen sind in der ostukrainischen Millionenstadt Charkiw mehrere Brände ausgebrochen. Das größte Feuer auf einer Gesamtfläche von 3.000 Quadratmetern sei in Lagerräumen ausgebrochen, teilt der ukrainische Katastrophenschutz mit. Die Löscharbeiten dauern am Morgen an. Bei der Attacke wurden vorläufigen Angaben nach vier Menschen verletzt, darunter auch ein Kind.