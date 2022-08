Wolken-Impfung in China: Kontrolliert der Mensch bald Regen und Wetter?

Es muss also dringend regnen. Die betroffenen Provinzen rüsten dafür auf: Mit Raketen und Flugzeugen wollen sie Wolken dazu bringen, abzuregnen. 900 Raketen sollen dafür in Chongqing bereitstehen, berichten lokale Medien, in Hubei sollen die Wolken aus der Luft ins Visier genommen werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass in China das Wetter manipuliert werden soll. Die Technik gibt es seit Jahrzehnten, die Volksrepublik hat das größte Programm weltweit. Für Schlagzeilen sorgte der Versuch, eine trockene Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking 2008 zu organisieren. Tatsächlich gab es keinen Regen – ob es so auch ohne den Wolkenbeschuss per Flugzeug gekommen wäre, lässt sich nicht nachvollziehen.

Wolken impfen

Die Idee der Wetterbeeinflussung: "Man möchte eine Wolke, die normalerweise nicht regnen würde, zum Regnen bringen", sagt die Meteorologin und Physikerin Ulrike Lohmann von der ETH Zürich zu t-online. Die meisten Wolken am Himmel würden wieder verdunsten, erklärt sie. "Die Tröpfchen in einer Wolke sind ungefähr so dick wie ein menschliches Haar. Die fallen nicht einfach zum Erdboden." Beim sogenannten Impfen bringe man Partikel in die Wolke, an denen sich die Tröpfchen ansammeln. "Es entsteht Niesel oder Regen – aber nicht viel, weil die Wolke gar nicht so viel Wasser in sich trägt."

Prof. Dr. Ulrike Lohmann ist Meteorologin und Professorin für Atmosphärenphysik am Institut für Atmosphäre und Klima der ETH Zürich. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Erforschung der Rolle von Wolken und Feinstaub im Klimasystem. 2007 und 2014/15 war sie eine der Leitautorinnen des vierten und fünften Sachstandsberichts des Weltklimarats (IPCC).

Damit man es also künstlich regnen lassen kann, muss es Wolken geben. Hier stößt die Technologie in China momentan an ihre Grenzen: Viele der Raketen und Flugzeuge können angesichts des blauen Himmels nicht angesetzt werden.

Wo doch Wolken heranziehen, werden diese mit Silberjodid versetzt: Einem Salz aus Silber und Jod – und mit toxischer Wirkung für Lebewesen in Gewässern. Das Silberjodid regnet nach dem Wolkenimpfen mit herab, allerdings nur in kleinen Mengen, so Lohmann. "Relevante Konzentrationen würde man erst nach Jahrzehnten erreichen."

So funktioniert die Wettermanipulation (Quelle: Heike Aßmann)

In China könnte das passieren: Die Volksrepublik will bis 2025 5,5 Millionen Quadratkilometer mit Programmen zur künstlichen Niederschlagerzeugung abdecken. Das sind 60 Prozent der Landesfläche, 15 Mal so groß wie Deutschland. So soll auf Dürren reagiert und die Entwicklung von klimatisch bedingt trockenen Regionen durch künstliche Beregnung vorangetrieben werden. Die kommunistische Führung unter Xi Jingping lässt sich das Milliarden kosten.

Dubai, Russland, USA