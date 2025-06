Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein Gericht hat die Migrationspolitik der neuen Bundesregierung für rechtswidrig erklärt. Uns egal, sagen unverfroren Kanzler und Innenminister. Damit werden sie nicht durchkommen. Einen gangbaren Weg weisen eine Dänin und eine Italienerin.

Löwenzahn im Garten, so schön er blüht, ist eine echte Herausforderung. Er hat eine lange und tiefe Pfahlwurzel. Rupft der Hobbygärtner nur an den Blättern herum, schaut er auf den Stumpf der Pflanze, aus dem diese löwenzahntypische weiße Milch quillt. Und kurz darauf wieder Blätter und Blüten sprießen.

Bei politischen Problemen ist es oft wie bei Löwenzahn. Geht man nicht an die Wurzel der Sache, bleibt alles Handeln Kosmetik. Genau das erlebt gerade die neue Bundesregierung, insbesondere ihr CDU/CSU-Part, beim Versuch ihrer Migrationswende, konkret: den Zurückweisungen an den Binnengrenzen zu europäischen Partnerländern. Das wurde einfach so dekretiert vom ersten Tag an, an dem Innenminister Alexander Dobrindt das Amt übernahm. So macht man das – diese Botschaft verströmte er mit fester Miene in alle Kameras, neben ihm am Schlagbaum mit ebenso fester Miene der Präsident der Bundespolizei, Dieter Romann. Die Botschaft: Wir schaffen das.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Christoph Schwennicke ist Politikchef von t-online. Seit fast 30 Jahren begleitet, beobachtet und analysiert er das politische Geschehen in Berlin, zuvor in Bonn. Für die "Süddeutsche Zeitung", den "Spiegel" und das Politmagazin "Cicero", dessen Chefredakteur und Verleger er über viele Jahre war. Bei t-online erscheint jeden Donnerstag seine Kolumne "Einspruch!".

Als so fest wie die Mienen erwies sich aber die rechtliche Grundlage für dieses Vorgehen nicht. Es dauerte nicht lange, und das erste Verwaltungsgericht beschied der Exekutive in einer Eilentscheidung: Das geht so nicht. Diese Zurückweisungen an einer EU-Binnengrenze sind rechtswidrig. Ein Fall dreier Somalier, die aus Polen kamen, hatte diese Entscheidung ausgelöst.

Sie hat fundamentale Bedeutung. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, dass offensichtlich Asyl-Lobbygruppen diese Situation gezielt herbeigeführt haben. In einem intakten Rechtsstaat, der Deutschland im Unterschied zu anderen westlichen Demokratien zweifelsfrei ist, ist diese Entscheidung bindend und gilt als Präzedenzfall generell. Die Versuche der Bundesregierung bis hin zu Bundeskanzler Friedrich Merz, das herunterzuspielen, sind unanständig. Vor vielen Jahren hatte sich der damalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer in Wort und Ton vergriffen, als er die Folgen der Migrationspolitik von 2015 als "Herrschaft des Unrechts" bezeichnet hatte. Auf das Vorgehen der jetzigen Regierung trifft der Begriff schon eher zu. Die Exekutive kann sich nicht über die Gerichtsbarkeit, die Judikative, hinwegsetzen. Diese Übereinkunft gehört konstitutiv zu einer regelbasierten Ordnung.

Es geht um ein Signal, um Abschreckung

Die Taktik von Merz und Dobrindt ist dabei leicht durchschaubar. Sie setzen auf die Signalwirkung, konkreter gesagt: die Abschreckung. Es lohnt sich nicht, sich auf den gefährlichen Weg zu machen. Bis sie sich politisch nicht mehr gegen die rechtlichen Verbote ihres Vorgehens stemmen können, soll die normative Kraft des Faktischen wirken. Das tut sie nach neuesten Zahlen offenbar auch schon etwas. Insofern könnte ihr Kalkül vorläufig sogar aufgehen.

Dennoch bleibt das Problem bei diesem Vorgehen auf der Tagesordnung. Es wird weiter Wahlergebnisse geben wie in Polen oder zerrüttete Regierungen wie in den Niederlanden, wenn nicht an die Pfahlwurzeln herangegangen wird. Bei der Migration nach Europa sind es zwei: das Asylrecht, vor allem das deutsche. Und die Europäische Menschenrechtskonvention.

Der renommierte Historiker Heinrich August Winkler hat sich vor einem Jahr in einem "Spiegel"-Beitrag getraut, das erste der beiden rotglühenden Eisen anzufassen: Ein Recht auf Asyl in einem bestimmten Land sei den Vätern und Müttern des Grundgesetzes "niemals in den Sinn gekommen", argumentiert der Doyen der deutschen Geschichtswissenschaft. "Es wäre in der Praxis auf ein allgemeines Recht auf Einwanderung hinausgelaufen." Vielmehr sei eine "kluge Entscheidung für ein institutionelles Asylrecht, basierend auf bestimmten Regeln des Völkerrechts" getroffen worden.

Der gestrichene, entscheidende Passus