Großeinsatz in Schwabach

Einkaufszentrum wegen beißenden Geruchs evakuiert

31.10.2018, 12:30 Uhr | AFP

Im bayrischen Schwabach musste ein Einkaufszentrum wegen eines unerklärlichen Gestanks vorübergehend geräumt werden. Mehrere Besucher klagten über Atemwegsbeschwerden.

Ein beißender Geruch in einem Einkaufszentrum hat am Dienstagabend im bayerischen Schwabach einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Das Einkaufszentrum wurde vorübergehend evakuiert, 17 Menschen mussten wegen Atemwegsreizungen vom Rettungsdienst behandelt werden, wie die Polizei in Nürnberg mitteilte. Drei Menschen wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Messungen der Feuerwehr in dem Gebäude brachten keinerlei Hinweise auf gefährliche Stoffe. Die Ursache des beißenden Geruchs war zunächst unklar, Aufschluss sollen nun die Ermittlungen der Polizei bringen. Die Mitarbeiter der betroffenen Geschäfte konnten nach eineinhalb Stunden an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.