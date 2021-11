"Geschenke, die von Herzen kommen"

So opulent dekorieren die Bidens das Weiße Haus zu Weihnachten

29.11.2021, 20:20 Uhr | dpa

Besucherinnen im State Dining Room: Insgesamt 41 Tannenbäume zieren zurzeit die Räume des Weißen Hauses in Washington. (Quelle: Jonathan Ernst/Reuters)

Donald und Melania Trump sind für ihre kitschige Weihnachtsdeko im Weißen Haus belächelt worden. In diesem Jahr sind zum ersten Mal die Bidens für den Schmuck zuständig – auch sie lassen es krachen.

Es weihnachtet im Weißen Haus: In der US-Regierungszentrale ist mit 41 Tannenbäumen, zahlreichen Girlanden, Kränzen und Zehntausenden Lichtern der diesjährige Weihnachtsschmuck vorgestellt worden. Die Dekoration steht in diesem Jahr unter dem Motto "Geschenke, die von Herzen kommen", wie das Büro von First Lady Jill Biden mitteilte.

Sie und Präsident Joe Biden wünschten allen Amerikanern "glückliche, gesunde und fröhliche Feiertage". "Mögen Geschenke, die von Herzen kommen, unseren Weg nach vorne erleuchten – mit Blick auf ein neues Jahr voller Möglichkeiten", erklärte die First Lady. Die Weihnachtsdekoration am Gebäude und im Weißen Haus sei innerhalb einer Woche von mehr als 100 Freiwilligen angebracht worden.

Am Donnerstag wollen die Bidens sowie Vizepräsidentin Kamala Harris und ihr Ehemann Douglas Emhoff zudem feierlich die Lichter des "nationalen Weihnachtsbaums" einschalten. Der Weihnachtsbaum, eine fast 100 Jahre alte Tradition, steht meist im Ellipse-Park zwischen dem Weißen Haus und dem Washington Monument. Er wird ab Samstag auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein.