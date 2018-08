Luftverkehr

Drama in Seattle: Mann stiehlt Flugzeug und stürzt ab

11.08.2018, 16:48 Uhr | dpa

Der Flugverkehr am SeaTac-Airport wurde nach dem Absturz unterbrochen. Foto: Ted S. Warren/AP. (Quelle: dpa)

San Francisco (dpa) - Ein Mitarbeiter des Bodenpersonals hat am Flughafen in der US-Westküstenmetropole Seattle ein leeres Passagierflugzeug gestohlen und ist damit ohne Erlaubnis abgehoben.

Der 29-jährige Mitarbeiter der regionalen Fluggesellschaft Horizon Air vollführte Loopings mit der zweimotorigen Maschine und führte einen wirren Dialog mit einem Fluglotsen, der ihn zur Landung bewegen wollte. Nach rund 90 Minuten stürzte das 76-sitzige Propellerflugzeug vom Typ Bombardier Q400 auf eine Insel und ging in Flammen auf.

Der Geschäftsführer der Muttergesellschaft Alaska Airlines, Brad Tilden, sagte, der Mitarbeiter von Horizon Air sei am Freitagabend gegen 20 Uhr (Ortszeit/5.00 MESZ am Samstag) ohne Genehmigung mit der Maschine abgehoben. Das Büro des Sheriffs im Bezirk Pierce teilte über Twitter mit, es gebe keinen terroristischen Hintergrund. Es habe sich um einen einzelnen suizidgefährdeten Mann gehandelt. "Niemand anderes ist beteiligt." Nach vorläufigen Informationen sei der Mitarbeiter der Airline ein Mechaniker gewesen.

Zwei F-15-Kampfjets seien aufgestiegen, aber nicht in den Absturz verwickelt gewesen, teilte der Sheriff weiter mit. Der Crash sei entweder auf die "Stunts in der Luft" oder auf mangelnde Flugkenntnisse des 29-Jährigen zurückzuführen. Sheriff Paul Pastor sprach bei einer Pressekonferenz nach einem Bericht der "Seattle Times" von "einer Spritztour, die furchtbar schiefgelaufen ist". Alaska Airlines teilte mit, das Flugzeug hätte gewartet werden sollen und sei nicht für einen Passagierflug vorgesehen gewesen.

Pastor sagte dem Bericht zufolge, es sehe danach aus, als sei der Mann bei dem Absturz gestorben. Am Boden sei niemand verletzt worden. Auf der bewaldeten Insel namens Ketron, auf der nur rund 20 Menschen lebten, sei ein Feuer ausgebrochen. Das Weiße Haus teilte am Samstag mit, Präsident Donald Trump sei über den Vorfall unterrichtet worden. Die Bundesbehörden unterstützten örtliche Kräfte bei der Untersuchung. Der Flughafen in Seattle wurde vorübergehend geschlossen, nach dem Absturz aber wieder geöffnet.

In dem Funkdialog mit dem Fluglotsen sagt der Mann, der im Gespräch Rich genannt wird, er sei "nur ein kaputter Typ, habe ein paar Schrauben locker, nehme ich an. Wusste ich bis jetzt gar nicht wirklich." Es gebe viele Leute, die ihn gern hätten. "Ich würde mich gerne bei jedem einzelnen von ihnen entschuldigen." Dann sagt der Mann, dass er mehr Treibstoff verbrauche als erwartet. Der Fluglotse weist ihn auf eine Landebahn in rund eineinhalb Kilometern Entfernung hin und fordert ihn auf, dorthin zu steuern - vergeblich.

In der Umgebung sorgte das Flugzeug mit den Stunts für ungläubiges Staunen. Auf einem der zahlreichen Videos auf sozialen Medien ist zu sehen, wie die Maschine einen Looping macht, der nicht weit über der Meeresoberfläche endet. "Was macht der Typ?", fragt ein verwunderter Mann, der auf dem Video zu hören ist.

Auf einem anderen Video sind Anwohner in einer Siedlung zu hören, die das Flugzeug über ihnen ebenfalls filmen. "Oh mein Gott", sagt eine Frau, "Was passiert jetzt?" Auf einer anderen Aufnahme ist zu sehen, wie eine Rauchwolke über einer Insel aufsteigt. Ein Mann sagt: "Ich glaube, gerade ist ein Flugzeug auf diese Insel gestürzt."