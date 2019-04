Brand im Altersheim

Hamburger Feuerwehr rettet sieben Senioren

20.04.2019, 09:55 Uhr | dpa

Tiefschwarzer Rauch drang bereits in die Wohnräume der Seniorenpension, als die Feuerwehr eintraf: In Hamburg hat die Feuerwehr sieben Menschen in Sicherheit gebracht – vermutlich in letzter Minute.

Die Hamburger Feuerwehr hat mit Hilfe der Polizei sieben Menschen aus einer verrauchten Seniorenpension in Sicherheit gebracht und ihnen womöglich das Leben gerettet. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, "drang tiefschwarzer Brandrauch aus einem Kühllagerraum ins Freie und in die Wohnräume des Gebäudes der Seniorenpension", teilte die Feuerwehr mit.





In dem Haus im Stadtteil Marienthal befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch mehrere bettlägerige Menschen, die im Anschluss nach draußen gebracht werden konnten. Sechs der Geretteten und ein Polizist kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Warum es zu dem Brand in dem Lager kam, war zunächst unklar.