Erschreckende Bilder aus Moskau

Russischer Passagierjet fängt Feuer – viele Tote

05.05.2019, 20:41 Uhr | dpa, rtr, AFP, jmt

Das brennende Flugzeug auf der Landebahn in Moskau: Medien berichten von womöglich 13 Todesopfern. (Quelle: Screenshot: Youtube/Airlive Net)

Nach dem Start in Moskau hat ein russisches Passagierflugzeug Feuer gefangen. Videos zeigen die dramatische Notlandung. An Bord waren über 70 Menschen.

Ein russisches Passagierflugzeug hat kurz nach dem Start auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo Feuer gefangen und musste notlanden. Auf in sozialen Medien verbreiteten Bildern ist zu sehen, wie die Aeroflot-Maschine des Typs Suchoi Superjet-100 in Moskau brennend die Landebahn entlang fuhr, schließlich vollends in Flammen stand und von einer schwarzen Rauchwolke bedeckt war.



Bislang nur ein Todesopfer offiziell bestätigt

Unterschiedlichen Angaben in Medienberichten zufolge wurden mindestens fünf oder mindestens zehn Menschen verletzt. Die russische Nachrichtenagentur Tass berichtete, womöglich seien 13 Menschen ums Leben gekommen. Das staatliche Ermittlungskomitee bestätigte die Angaben: 13 Menschen seien gestorben, darunter zwei Kinder.



Unglück in Moskau: Die Bilder dramatischen Notlandung



Auf Aufnahmen war zu sehen, wie Passagiere über Notausgänge und Rutschen das brennende Flugzeug verließen. Krankenwagen wurden zu der Stelle geschickt, an der es auf der Landebahn stand. Der Flughafen und der Zivilschutz teilten mit, das Feuer sei schnell gelöscht worden. Man suche im Inneren aber noch nach weiteren Fluggästen. Zunächst wurden einige Maschinen auf andere Moskauer Flughäfen umgeleitet.

BREAKING: Passenger plane with fire on board makes emergency landing at Moscow airport https://t.co/KsvfkFY0WW pic.twitter.com/YjpQo4lvji — BNO News (@BNONews) May 5, 2019

Die Ursache für den Brand ist bislang unklar. Die Fluggesellschaft bestätigte, der Motor des Flugzeuges habe aus technischen Gründen Feuer gefangen. Medien berichteten, dass der Superjet bei einem Gewitter vom Blitz getroffen worden sein könnte. Die Nachrichtenagentur RIA Nowosti berichtete, möglicherweise habe es an an Bord ein Problem mit der Elektrik gegeben.

Maschine auf dem Weg nach Murmansk



Ein Fluggast habe den Brand auf dem Weg nach Murmansk bemerkt und die Crew alarmiert, hieß es gleichlautend in Berichten russischer Agenturen. Laut Interfax sendete die Besatzung dann ein Notsignal, der Pilot beschloss demnach, wieder zum Startflughafen im Norden der Hauptstadt zurückzukehren. Im Online-Dienst zu Nachverfolgung von Flugbewegungen Flightradar24 war zu sehen, wie die Maschine zweimal über Moskau kreiste, bevor sie nach 45 Minuten zur Notlandung ansetzte.







Der erste Versuch einer Notlandung sei misslungen, sagte eine nicht näher benannte Quelle der Nachrichtenagentur Interfax. Beim zweiten Mal habe dann erst das Fahrwerk und dann die Spitze des Flugzeugs den Boden berührt. Dabei habe die Maschine Feuer gefangen. An Bord waren unterschiedlichen Berichten zufolge 73 bis 78 Menschen.



Regierungschef Dmitri Medwedew ordnete an, dass eine Sonderkommission den Vorfall untersuchen und den Opfern alle notwendige Hilfe zukommen lassen solle. Scheremetjewo ist der Moskauer Flughafen mit dem höchsten Passagieraufkommen. Die Suchoi Superjet-100 ist die erste Neuentwicklung des russischen Flugzeugbaus nach dem Ende der Sowjetunion, der Kurzstreckenflieger ist seit 2011 zugelassen.