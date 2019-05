Zerstörung Dutzender Häuser

Israel wegen Waldbränden in Alarmbereitschaft

24.05.2019, 15:00 Uhr | AFP

In Israel sind durch Waldbrände etwa 40 Häuser zerstört worden. In weiten Teilen des Landes herrscht eine für die Jahreszeit ungewöhnliche Hitze mit Temperaturen von mehr als 40 Grad. Mehrere Länder schickten Löschflugzeuge.

Nach der Zerstörung Dutzender Häuser durch Waldbrände ist die Feuerwehr in Israel weiter in Alarmbereitschaft. Etwa 40 Häuser waren am Donnerstag niedergebrannt, Berichte über Verletzte oder Todesopfer gab es zunächst nicht. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dankte bei einer Krisensitzung den ausländischen Regierungen, die die Bekämpfung der Waldbrände unterstützt hatten. Kroatien, Zypern, Griechenland und Italien hatten demnach Löschflugzeuge geschickt, Ägypten entsandte zwei Hubschrauber.

Aus Sorge vor einem erneuten Aufflammen der Brände blieben mehrere Straßen im Zentrum Israels gesperrt. Außerdem mussten Bewohner der Gefahrenzone ihre Häuser verlassen.





In weiten Teilen Israels herrscht seit einigen Tagen eine für die Jahreszeit ungewöhnliche Hitze mit Temperaturen von mehr als 40 Grad. 2016 hatten Waldbrände rund 700 Häuser in Israel und im Westjordanland zerstört. Mehr als 13.000 Hektar Land gingen damals in Flammen auf.