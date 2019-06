Millionen Menschen in Südamerika ohne Strom

Ein massiver Stromausfall trifft halb Südamerika. Laut einem Stromversorger sind besonders Argentinien und Uruguay vom Blackout betroffen. Doch auch in anderen Ländern ging das Licht aus.

Ein großer Stromausfall legt aktuell weite Teile Südamerikas lahm. Besonders betroffen sind Argentinien und Uruguay, aber offenbar auch Teile von Brasilien und Paraguay. Dies berichtet der argentinische Stromversorger Edesur beim Nachrichtendienst Twitter. Argentinien und Uruguay haben zusammen rund 48 Millionen Einwohner.

Nach Angaben argentinischer Medien fiel der Strom um 7.07 Uhr Ortszeit (12.07 Uhr MEZ) aus. "Eine schwere Störung im Verbindungssystem hat zu einem Stromausfall in ganz Argentinien und Uruguay geführt", schrieb das Versorgungsunternehmen Edesur auf Twitter.

Der Bahnverkehr kam praktisch zum Erliegen. Vielerorts hätten Züge abrupt gestoppt. Auch Verkehrssignale fielen aus. Die argentinische Zeitung "La Nación" berichtete von Stromausfällen in der Hauptstadt Buenos Aires und in verschiedenen Provinzen des Landes. Auch Teile Brasiliens und Chiles seien betroffen.

VIDEO: 🇺🇾 Residents of Uruguay's capital #Montevideo wake up to no electricity after a massive electricity cut left Argentina, Uruguay and some parts of neighbouring countries in the dark, according to Uruguayan and Argentine electricity companies #apagon #SinLuz pic.twitter.com/tvyxuMjTts