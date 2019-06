Ein massiver Stromausfall trifft halb Südamerika. Laut einem Stromversorger sind ganz Argentinien und Uruguay vom Blackout betroffen. Doch auch in Teilen anderer Länder geht aktuell gar nichts mehr.

Ein großer Blackout legt aktuell den halben Kontinent Südamerika lahm. Dabei haben offenbar ganz Argentinien und Uruguay aktuell keinen Strom, auch Teile von Brasilien und Paraguay sollen betroffen sein. Dies berichtet der große argentinische Stromversorger Edesur beim Nachrichtendienst Twitter.

VIDEO: 🇺🇾 Residents of Uruguay's capital #Montevideo wake up to no electricity after a massive electricity cut left Argentina, Uruguay and some parts of neighbouring countries in the dark, according to Uruguayan and Argentine electricity companies #apagon #SinLuz pic.twitter.com/tvyxuMjTts