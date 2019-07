Bekannter Asiamarkt

Großfeuer in Berlin – Dong-Xuan-Center in Flammen

04.07.2019, 21:58 Uhr | dpa, job, t-online.de

Asiamarkt in Flammen: Rauchschwaden überziehen einen Stadtteil von Berlin. (Quelle: t-online.de)

In Berlin ist ein großes Feuer ausgebrochen. Hallen des Dong-Xuan-Centers in Berlin-Lichtenberg stehen in Flammen. Dicke Rauchwolken ziehen über die Hauptstadt.

In einem großen Berliner Asiamarkt ist am Donnerstagmittag ein Großfeuer ausgebrochen. Im Dong-Xuan-Center im Stadtteil Lichtenberg brennen zwei Lagerhallen auf einer Fläche von rund 5.000 Quadratmetern. Das Einkaufszentrum war geöffnet. Verletzte wurden bislang nicht gefunden. Die Brandursache ist bisher noch unklar.



Erst am Abend vermeldete die Feuerwehr, das Feuer sei unter Kontrolle – die Löscharbeiten dauerten aber weiter an. Das Feuer hatte am Mittag von einem Container auf die Lagerhalle übergegriffen. Anschließend entzündete sich eine weitere Halle. Die Feuerwehr war über den Tag hinweg mit über 200 Kräften im Einsatz. Fotos und das Video oben zeigten gewaltige Rauchwolken über Berlin.





"Wir haben es mit einem sehr, sehr starken Feuer zu tun", sagte ein Feuerwehrsprecher dem rbb am Mittag. Das Feuer habe in der Halle schon stark gewütet, als die ersten Löschfahrzeuge ankamen. Am Abend dann war das Feuer unter Kontrolle – es hatte sich dank des Einsatzes nicht auf Nachbargebäude ausgeweitet.

Die Einsatzstelle ist unter Kontrolle #EstuK. Doch die weiteren Löscharbeiten werden noch andauern. Die bereits eingesetzten Kräfte stärken sich und ruhen sich von geleisteter Arbeit aus, die nachrückenden Kräfte lösen ab und übernehmen die weiteren Maßnahmen. #WirRettenBerlin pic.twitter.com/VDwxkPLuDn — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 4, 2019

Das Dong-Xuan-Center ist ein weit über Berlin hinaus bekanntes Einkaufszentrum Nach Angaben der Stadt sind in mehreren Hallen etwa 250 Händler aus Vietnam, Indien, China, und Pakistan vertreten. Zudem gibt es dort Restaurants, Friseurläden und Nagelstudios.





In dem Center hat es schon im Jahr 2016 gebrannt. Damals war eine Lagerhalle auf 7.000 Quadratmetern abgebrannt. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Damals hatten laut rbb Funken von Schweißarbeiten Chemikalien zur Herstellung von Nagellacken entzündet.