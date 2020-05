Corona-Neuinfektionen und Genesene

Animation mit neuen Daten zeigt: In Russland wird die Lage immer brisanter

Neuinfektionen und Genesene: Die weltweiten Kurven zeigen, wie dramatisch sich die Zahlen in Russland entwickeln und in welchen Ländern sich eine Besserung abzeichnet. (Quelle: t-online.de)

Im flächenmäßig größten Land der Erde steigt die Zahl an Infizierten rasant – trotz Ausgangssperren. t-online.de zeigt im Video, wie Russland im weltweiten Vergleich dasteht.

Russland hat mit mehr als 10.000 Coronavirus-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden einen neuen Rekord aufgestellt. Allein in Moskau, dem Brennpunkt der Corona-Epidemie in Russland, meldeten die Behörden am 3. Mai mehr als 5.900 neue Fälle – trotz Ausgangssperren, mit denen eine weitere Ausbreitung des Erregers verhindert werden sollte. Die dramatische Entwicklung in Russland sehen Sie in unserer Animation oben im Video oder hier.



Dennoch stellte der Kreml bereits eine schrittweise Lockerung der Ausgangsbeschränkungen ab dem 12. Mai in Aussicht. Auch Länder wie Deutschland, Italien oder Spanien haben inzwischen erste Lockerungen bei den Maßnahmen zu Eindämmung der Coronavirus-Pandemie durchgesetzt.

Wie unterschiedlich sich das Verhältnis von Neuinfektionen und Genesenen in den Ländern weltweit entwickelt, welche Rolle Russland dabei einnimmt, wie sich Schwedens Sonderweg auswirkt, wie es im Epizentrum der Pandemie, den USA, aussieht und welches Land eine beeindruckend positive Entwicklung genommen hat, sehen Sie oben im Video oder, wenn Sie hier klicken.