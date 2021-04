"Israelische Cyber-Operation" vermutet

Iran meldet Zwischenfall in Atomanlage

11.04.2021, 14:48 Uhr | dpa

Irans Ex-Präsident Mahmud Ahmadinedschad bei einem Besuch in der Atomanlage Natanz im Februar 2013: Die Anlage soll mehrfach Ziel von Sabotageakten gewesen sein. (Quelle: ZUMA Press/imago images)

In einer iranischen Atomanlage ist es nach Problemen mit der Stromversorgung in der Nacht zum Sonntag zu einem "Zwischenfall" gekommen. Angeblich soll eine "Sabotage" aus Israel gegeben haben.

In der iranischen Atomanlage Natans ist es in der Nacht zum Sonntag zu einem "Zwischenfall" gekommen. Demnach gab es in Teilen der Anlage Probleme im Stromnetz. Der Iran vermutet eine Sabotage Israels dahinter. Behördensprecher Behrus Kamalwandi sagte, dass es weder Verletzte noch einen Austritt von Radioaktivität gegeben habe. Die Ursache des Zwischenfalls werde untersucht, zitiert ihn die Nachrichtenagentur IRNA.

In der Anlage Natans werden die neuen iranischen Zentrifugen hergestellt, und es wird Uran angereichert – derzeit bis auf 20 Prozent. Verschieden hoch angereichertes Uran dient als Brennstoff für Atomreaktoren und -waffen.



Rätselhafte Explosion im vergangenen Jahr

Schon im letzten Sommer hatte es in einer der Arbeitshallen der Anlage eine schwere Explosion gegeben. Der genaue Hintergrund ist bis heute unklar. Die Rede damals war von einem Sabotageakt von Irans Erzfeind Israel, aber offiziell bestätigt wurde dies nicht.

Der iranische Parlamentsabgeordnete Mark Schariati nannte den Zwischenfall "verdächtig" und schrieb auf Twitter von möglicher "Sabotage oder Infiltration". Der israelische Journalist Amichai Stein schrieb, es werde davon ausgegangen, dass die Störung im Stromnetz der Atomanlage von einer "israelischen Cyber-Operation" ausgelöst worden sei.

Der Zwischenfall und die Inbetriebnahme der neuen Zentrifugen in der Anlage Natans erfolgten vor dem Hintergrund der derzeitigen Gespräche über eine Wiederbelebung des Atomabkommens in Wien. Unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump waren die USA 2018 einseitig aus dem Abkommen ausgetreten und hatten neue Sanktionen gegen den Iran verhängt. Seither hat sich auch Teheran schrittweise aus seinen Verpflichtungen zurückgezogen.