Wettbewerb

Europameisterschaft: Suche nach dem fittesten Feuerwehrmann

19.06.2021, 05:51 Uhr | dpa

Joachim Posanz von der Berufsfeuerwehr in Göttingen zieht während eines Trainings Gewichte an Feuerwehrschläuchen hinter sich her. Posanz trägt den Titel "Härtester Feuerwehrmann" der Welt. Foto: Sina Schuldt/dpa. (Quelle: dpa)