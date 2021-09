In Rohrbach an der Ilm

Nach Wohnhaus-Explosion: Leiche von Frau identifiziert

04.09.2021, 13:02 Uhr | dpa

Aufräumarbeiten beim zerstörten Wohnhaus in Rohrbach an der Ilm: Die Leiche einer Bewohnerin wurde nun identifiziert. (Quelle: Vifogra/dpa)

Der Fall gibt Rätsel auf: In Oberbayern explodierte am Donnerstag ein Wohnhaus, dann gab es einen tödlichen Autounfall. Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus. Eine Leiche konnte nun identifiziert werden.

Bei der in dem von einer Explosion zerstörten Haus in Oberbayern gefundenen Leiche handelt es sich um die 54 Jahre alte Bewohnerin. Diese sei zweifelsfrei identifiziert worden, sagte Polizeisprecher Karl Höpfl am Samstag in Ingolstadt. Angaben zur Todesursache machte er nicht. Bei der anderen Leiche habe die Obduktion ergeben, dass es sich um einen Mann handele. Der Tote war nach einem Unfall in einem Auto gefunden worden. Aufgrund der starken Verbrennungen sei eine Identifikation aber nicht möglich gewesen.

Die Hintergründe der Explosion sind nach wie vor rätselhaft. Nach der Explosion war am Donnerstag eine Doppelhaushälfte in Rohrbach an der Ilm (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) in sich zusammengestürzt. Kurz darauf gab es einen tödlichen Unfall mit einem Auto in der Region, der nach Polizeiangaben in Zusammenhang mit der Explosion steht. Ein Ehepaar – ein 55-jähriger Mann und eine 54-jährige Frau – galten seitdem als vermisst. Die Ermittler prüfen außerdem einen Zusammenhang mit einem Brand in einer leerstehenden Wohnung in Sachsen, die dem Ehepaar gehört.

Der Wagen ist nach Polizeiangaben auf die Adresse des zerstörten Hauses zugelassen, die Wohnung im sächsischen Lugau gehörte dem Eigentümer der Doppelhaushälfte. In beiden Fällen könnten Gasflaschen im Spiel gewesen sein. Auch in Rohrbach an der Ilm (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) könnte Gas die Explosion ausgelöst haben. Die Ermittler werden versuchen, über einen DNA-Abgleich den Toten zu identifizieren. Die Ermittlungen werden sich der Polizei zufolge noch bis in die nächste Woche hinziehen.