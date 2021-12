Massencrash in der Oberpfalz

Glatteis sorgt für Verkehrschaos – viele Verletzte, eine Tote

24.12.2021, 00:03 Uhr | aj, dpa

Einsatzkräfte neben einem Autowrack in der Oberpfalz: Es hat neun Unfälle mit 20 Autos auf der A6 gegeben. (Quelle: Vifogra/dpa)

Tückische Glätte auf Deutschlands Straßen: In der Oberpfalz sind auf der A6 rund 20 Autos in mehrere Unfälle verwickelt worden. In Niedersachsen starb eine 15-Jährige bei einem Autounfall.

Neun Autounfälle haben sich auf der Autobahn 6 bei Amberg in der Oberpfalz wegen Straßenglätte ereignet. Auf einem Abschnitt von etwa einem Kilometer waren insgesamt 20 Autos in die Unfälle verwickelt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagabend sagte. Die "Bild" hatte zuerst von einem Massencrash mit 50 Fahrzeugen berichtet.

Dabei wurden sechs Menschen leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die A6 ist nach vorläufigen Informationen in beide Richtungen gesperrt. Weitere Informationen zu den einzelnen Unfällen wurden am Abend nicht bekannt.

In Regensburg ist ein Linienbus in geparkte Autos gefahren. Drei Fahrgäste kamen leicht verletzt in Krankenhäuser, neun geparkte Fahrzeuge wurden beschädigt.

Auch auf der A93 zwischen Wiesau und Mitterteich krachten zwölf Fahrzeuge bei zwei Unfällen ineinander. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Das lokale Nachrichtenportal "Onetz" berichtete von einem Verkehrsstau von knapp zwölf Kilometern.

Auto prallt gegen Baum – 15-Jährige stirbt

Und auch andernorts in Deutschland sorgte Glätte für Unfälle: Im niedersächsischen Drochtersen starb die 15 Jahre alte Tochter eines Autofahrers. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 37-Jährige am Donnerstagnachmittag in Ritschermoor auf der K28 vermutlich aufgrund von Straßenglätte die Kontrolle über das mit fünf Personen besetzte Fahrzeug. Es geriet ins Schleudern, kam von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und schleuderte neben die Straße.

Die drei Insassen auf der Rückbank waren im Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer, seine zwei Kinder im Alter von 4 und 8 Jahren sowie ein 15-jähriger Junge wurden nach Polizeiangaben mit zum Teil schweren Verletzungen in die Kliniken nach Stade, Buxtehude und Bremervörde eingeliefert. Die 15-jährige Tochter des Fahrers konnte demnach trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte nicht gerettet werden, sie starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen.

Die Kreisstraße 28 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.

Rund 150 Unfälle nach Schneefällen in Schleswig-Holstein

Anhaltende Schneefälle haben Autofahrern in weiten Teilen Schleswig-Holsteins am Donnerstag Probleme bereitet. Die Regionalleitstellen berichteten von rund 150 Unfällen bis zum frühen Abend. Allein im Bereich Stormarn, Herzogtum Lauenburg, Ostholstein und Lübeck gab es am Nachmittag knapp 60 glättebedingte Unfälle, wie eine Sprecherin der Regionalleitstelle Süd sagte. "Fast alles Blechschäden, wenige Leichtverletzte."

Im Bereich Kiel, Plön, Neumünster und Rendsburg-Eckernförde registrierte die Leitstelle ab 13.00 Uhr 57 glättebedingte Unfälle. Bei mindestens sieben Unfällen seien Menschen leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher. Auch an der Westküste und im nördlichen Schleswig-Holstein gab es zahlreiche Unfälle. Allein im nördlichen Landesteil gab es 38 glättebedingte Einsätze - die meisten davon Verkehrsunfälle, wie ein Sprecher sagte.