Sturmtief "Antonia"

Zwei Bundesländer schränken Bahnverkehr ein

20.02.2022, 21:14 Uhr | dpa, NE

"Ylenia", "Zeynep" und jetzt "Antonia": Zum Wochenwechsel rauscht der dritte Sturm über Deutschland hinweg. In einigen Teilen des Landes warnt der Deutsche Wetterdienst vor Orkanböen.

Zu Beginn der neuen Woche fegt das nächste Sturmtief über Deutschland: Sturmtief "Antonia" bringt ab Sonntagabend wieder schwere Stürme und zum Teil orkanartige Böen. "Die Sturmlage müssen wir bis zum Montag noch durchstehen", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Eine Entspannung sei erst ab Montag Abend zu erwarten. Die Deutsche Bahn warnt zu dem vor weiteren Einschränkungen: Wer könne, solle die Reise verschieben. Die Prognose bleibe schwierig. Man versuche, sich so gut es gehe auf den nächsten Sturm vorzubereiten, sagte Bahnsprecher Achim Stauß am späten Sonntagnachmittag.

In der Nacht und am Morgen (22 Uhr bis 9 Uhr) kommt es in Teilen der Bundesländer Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen, Sachsen, Baden-Württemberg, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern zu orkanartige Böen in Verbindung mit Schauern und einzelnen Gewittern geben, warnt der DWD. Es müsse mit entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln und örtlichen Blitzschäden gerechnet werden.

Der Wind ziehe in Verbindung mit einer Kaltfront von Nordwest nach Südost durchs Land, sagte der Meteorologe. Zwischenzeitlich bestehe die Gefahr heftiger Stürme und orkanartiger Böen mit bis zu 115 km/h Windgeschwindigkeit. Dazu müsse mit kräftigen Schauern und Gewittern gerechnet werden. Der DWD kündigte für die Nacht besonders im Westen Orkanböen an. Auch an der Ostsee können orkanartige Böen bis in den Montagvormittag hinein anhalten. Über der Mitte sei die Gefahr von schweren Sturmböen allerdings nicht ganz so hoch. Hier finden Sie alle Informationen rund um Unwetter, Niederschlag und Temperaturen in Ihrer Region.

Teile Bayerns lassen Unterricht ausfallen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Teilen Bayerns vor Orkanböen mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde in der Nacht zu Montag. Wegen des erwarteten Unwetters in Teilen Bayerns und bereits bekannten Einschränkungen im Zugverkehr wird im unterfränkischen Landkreis Miltenberg am Montag teilweise der Unterricht ausfallen. Hintergrund sei, dass die Westfrankenbahn von Sonntagabend bis Montagmorgen den Zugverkehr im gesamten Streckennetz einstelle, teilte das Kultusministerium am Sonntag mit.

Am Morgen erreicht die Kaltfront dann das Alpenvorland. Besonders in Südbayern seien dann orkanartige Böen nicht ausgeschlossen. Zum Mittag beruhige sich die Unwetterlage dann etwas. "Aber auch der Montag bleibt ein windiger, stürmischer Tag mit viel Regen", so der DWD. Oberhalb von 400 bis 600 Metern falle Schnee. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 11 Grad, im Bergland bleibt es etwas kühler.

Gegen Abend werde der Wind dann spürbar ausgebremst und ab Dienstag entspanne sich die Lage deutlich. Der Wind werde aber abgeschwächt die gesamte Woche ein Thema bleiben.

Nordrhein-Westfalen stellt Regionalverkehr der Bahn ein

Auch in Nordrhein-Westfalen warnt der DWD für Sonntagabend und die Nacht zum Montag vor Orkanböen. Wegen des Sturmtiefs stellte die Deutsche Bahn dort den Regionalverkehr am Sonntagabend ein. "Wir schicken ab 20.00 Uhr keine neuen Züge mehr auf die Strecke. Alle, die jetzt noch unterwegs sind, fahren aber natürlich noch bis zu ihrem Zielbahnhof", sagte eine Bahn-Sprecherin auf Anfrage der dpa. Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme, betonte die Sprecherin. Am Montagmorgen sollen S-Bahnen und Regionalzüge dann voraussichtlich den Betrieb wieder aufnehmen.

Bis in die Nacht hinein kommt es auch teils zu Gewittern. Laut DWD werden diese zwar vermutlich "nicht ganz so heftig" wie in den vergangenen Tagen. Dennoch gehe eine besondere Gefahr von Bäumen aus, wie DWD-Meteorologe Adrian Leyser erklärte. "Die ohnehin durch die vorangegangenen Stürme in Mitleidenschaft gezogenen und in teilweise stark aufgeweichten Böden stehenden Bäume können dabei leicht umstürzen." Im Bergland werden außerdem Schnee und Glätte bei bis zu minus zwei Grad erwartet.

Ein umgestürzter Baum in Niedersachsen: Deutschlandweit wurden in den vergangenen Tagen zahlreiche Bäume durch den Sturm entwurzelt. (Quelle: localpic/imago images)



Am Montag ist mit stürmischen Böen, einer Wolkendecke und Schauern bei sechs bis neun Grad zu rechnen. In der Nacht zum Dienstag lassen Wind und Regen etwas nach. Der Dienstag beginnt stark bewölkt, aber trocken bei sieben bis elf Grad, später wird es zunehmend regnerisch. Es sei weiterhin mit frischem Wind und teils stürmischen Böen zu rechnen. Der DWD rechnet örtlich mit hohen Regenmengen. Deshalb und wegen des Sturms sei es möglich, dass der DWD in den kommenden Stunden und Tagen noch Unwetterwarnungen herausgebe.

Reederei sagt Fährfahrten ab

In Mecklenburg-Vorpommern werden für die Nacht Stürme mit Geschwindigkeiten zwischen 90 und 120 Stundenkilometern erwartet. Wegen "Antonia" müssen Reisende zwischen Rostock und Dänemark wieder mit Behinderungen rechnen. Wie die Fährreederei Scandlines am Sonntag mitteilte, sind die Fahrten zwischen der Hansestadt Rostock und dem dänischen Hafen Gedser ab sofort bis Montagmittag abgesagt worden.

Unwetterwarnung für Teile Sachsens



In Teilen Sachsens werden durch das Sturmtief "Antonia" ebenfalls teilweise orkanartige Böen erwartet. Betroffen seien der Erzgebirgskreis, die Bergländer im Vogtlandkreis und in Mittelsachsen sowie das westelbische Bergland im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

Bis zur stürmischen Nacht ziehe der Wind im Laufe des Sonntags bei einer Höchsttemperatur zwischen acht und elf Grad immer weiter an. Möglich seien Wind- und Sturmböen bis Stärke neun, auf dem Fichtelberg orkanartige Böen der Windstärke elf. Zudem ziehe vom Westen aus Regen über den Freistaat. In den Hochlagen kann der Prognose zufolge auch Schnee fallen.

Thüringen: Hochwassergefahr steigt

In Thüringen gilt vor allem für den Südwesten des Bundeslandes in der Nacht zum Montag eine Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde in Berglagen. Andernorts könne es zu schweren Sturmböen kommen. Auch am Montag bleibt es demnach sehr windig. Dazu kommen laut DWD bis Montagmorgen gebietsweise markante Regenmengen von 30 bis 50 Litern binnen 24 Stunden. Dies betreffe besonders den Thüringer Wald, das Schiefergebirge und den Unterharz. Am Montag sinkt dann demnach die Schneefallgrenze auf 400 Meter.

Mit den Regenmengen steigt in Thüringen auch die Hochwassergefahr: Für Teile Nord-, Mittel- und Südthüringens gilt derzeit eine Hochwasserwarnung. Laut Hochwassernachrichtenzentrale sind vor allem die Einzugsgebiete von Saale, Ilm und Unstrut betroffen. Insbesondere an oberer Saale, Schwarza und Loquitz sei ab Sonntagabend und verschärft in der folgenden Nacht mit einem Überschreiten der Meldestufe 1 an zahlreichen Pegeln zu rechnen. Vereinzelt sei auch das Überschreiten des Richtwerts für die Meldestufe 2 nicht auszuschließen, hieß es.

Südwesten kam bisher glimpflich davon

Auch in Baden-Württemberg droht mit dem Tief "Antonia" in der Nacht zu Montag der nächste schwere Sturm. Während der Südwesten die Sturmtiefs "Ylenia" und "Zeynep" zuletzt relativ glimpflich überstanden hat, könnte es laut DWD diesmal noch heftiger werden. "Für Baden-Württemberg kann "Antonia" stärker sein", sagte ein Sprecher am Sonntag. Während die Kaltfront in der Nacht über das Land ziehe, könne es örtlich Gewitter geben. Dann seien auch in den Niederungen orkanartige Böen mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde möglich, warnten die Meteorologen.

"Die können hohes Gefahrenpotenzial haben, besonders wenn Äste schon vom letzten Sturm angeknackst sind", sagte der Sprecher. Er rechne damit, dass die höchste Gewittergefahr zwischen 2 Uhr und 4 Uhr in der Nacht herrsche und am ehesten die Nordhälfte und der Osten Baden-Württembergs betroffen sein könnten.

Die Unwetterwarnung gilt aber in erster Linie für die Höhenlagen, also für den Schwarzwald und die Schwäbische Alb oberhalb von 800 Metern sowie für den Odenwald auf über 600 Metern. Hier sei mit orkanartigen Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern zu rechnen. Auf den höchsten Schwarzwaldgipfeln wie dem Feldberg seien auch Böen mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde zu erwarten. Die Wetterexperten warnten deshalb vor einer extremen Gefahr durch umherfliegende Gegenstände und umstürzende Bäume. Der Verkehr dürfte stark eingeschränkt sein.

Aufatmen in Berlin und Brandenburg

In Berlin und Brandenburg wird hingegen mit weniger heftigen Auswirkungen gerechnet, wie in den vergangenen Tagen. Nach einem verregneten und windigen Sonntag soll Sturmtief "Antonia" ab dem späten Abend Böen mit einer Windgeschwindigkeit zwischen 65 und 90 km/h mit sich bringen. In der Nacht ist demnach mit Gewittern zu rechnen, die zeitweise auch für schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h sorgen könnten.

Auch am Montagvormittag wird es zunächst stürmisch, bis der Wind am Nachmittag voraussichtlich abflaut. Einzelne Gewitter und Graupelschauer setzen dann nach den Angaben vom Sonntag den Ton für das Wetter in der kommenden Woche: Es bleibt wechselhaft und windig bei Spitzentemperaturen zwischen sechs und neun Grad.

Starke Böen auch in Hessen erwartet

Noch bis zum Montag wehen auch in Hessen weiterhin starke bis stürmischer Böen. Dazu bleibt der Himmel stark bewölkt, es regnet zum Teil durchgehend, besonders in den Mittelgebirgen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In der Nacht zum Montag werde der Wind noch einmal heftiger. Dazu kommen starke Schauer und Gewitter. Für Höhenlagen über 600 Meter in den Regionen Gießen, Kassel und Darmstadt gab der DWD eine Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen heraus.

Am Montag wehen weiterhin stürmische Böen aus Westen. Zum Mittag regne es, oberhalb von 400 Metern sei mit Schnee zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sechs und zehn Grad, auf den Berggipfeln erreichen sie um die drei Grad. Am Dienstag sind im Bergland noch vereinzelte Sturmböen möglich, spätestens am Mittwoch weht nur noch schwacher Wind, so der DWD.

Warnung vor Unwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland



Auch für die Rheinland-Pfälzer und Saarländer ist das stürmische Wetter noch nicht vorbei. Bis zum Montag gibt es starke bis stürmische Böen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dazu regne es besonders im nördlichen Bergland kräftig. Insbesondere in der Nacht zum Montag sei mit starken Schauern und einzelnen Gewittern in Verbindung mit teilweise schweren Sturmböen zu rechnen.



Der DWD gab eine Unwetterwarnung für beide Länder für Lagen ab einer Höhe von 600 Metern heraus. Es könne entwurzelte Bäume, beschädigte Dächer und herabstürzende Gegenstände geben. Am Montag regne es weiterhin, oberhalb von 400 Metern sei mit Schnee oder Schneeschauern zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sieben und zehn Grad. Am Dienstag sind im Bergland nur noch vereinzelte Sturmböen möglich, so der DWD.