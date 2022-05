Berlin (dpa) - Krieg in Europa, ĂŒber zwei Jahre Pandemie und der allgegenwĂ€rtige Klimawandel - die von mehreren globalen Krisen geprĂ€gte Zeit geht besonders an jungen Menschen nicht spurlos vorbei.

Die Trendstudie "Jugend in Deutschland" wurde nun zum vierten Mal im Halbjahres-Rhythmus vorgelegt. Insgesamt wurden 1021 junge Menschen im MĂ€rz 2022 befragt. Das Ergebnis: Die neue Kriegsangst bedeutet nicht, dass andere Ängste abgenommen haben. So sind Bedenken wegen des Klimawandels, der Inflation und der Spaltung der Gesellschaft sowie das durch Corona nach wie vor beeintrĂ€chtigte LebensgefĂŒhl prĂ€gend fĂŒr die Befragten. "Wir haben eine Überlagerung von Krisen und diese Last fĂŒr junge Menschen, die ist doch sehr groß geworden", resĂŒmiert Schnetzer. Diese Überlagerung strapaziert folglich auch zunehmend die psychische Gesundheit der Jugend, wie es hieß.

In Zahlen stellen sich die grĂ¶ĂŸten Sorgen der Generation nach den Umfrageresultaten so dar: Das Thema Krieg in Europa, das 68 Prozent Sorge bereitet, ist sprunghaft an die erste Stelle getreten. 46 Prozent haben dabei große Angst, dass der Krieg in der Ukraine sich auf ganz Europa ausweiten könnte. Die bislang dominierende Angst vor dem Klimawandel (55 Prozent) folgt jetzt an zweiter Stelle. Auch die Sorgen vor einer Inflation (46 Prozent), einer sozialen Spaltung der Gesellschaft (40 Prozent) und einer Wirtschaftskrise (39 Prozent) bleiben prĂ€sent.